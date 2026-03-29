Luto en TVN: Falleció a los 68 años recordado conductor de noticias

TVN DE LUTO

Por: Paula Osorio

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Alrededor del mediodía de este sábado, Televisión Nacional de Chile (TVN) informó sobre una noticia que enluta a la TV.

Se trata del fallecimiento de Eduardo Cruz-Johnson, uno de los rostros históricos de Bellavista 0990 y cuyo desempeño fue especialmente más activo en la TV pública hace unas décadas.

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Desde TVN valoraron que el profesional "lideró la entrega de información a través de las pantallas de la señal pública por más de 20 años".

Asimismo, destacaron que "luego se dedicó a otros espacios de la industria como en el espectáculo nacional". En esa línea, destacada fue la participación de Cruz-Johnson en realitys como "40 o 20" de Canal 13.

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El exconductor había comunicado el delicado estado de salud que mantenía en consecuencia de una diabetes, además de haber sufrido un accidente en 2024.

La noticia fue confirmada por su hijo, quien detallo a TVN que su padre perdió la vida producto de una hipoglucemia.

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