En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena: "Zona residencial de alto nivel"

En Argentina acusan portazo a hinchas de Boca por ubicación del Claro Arena

Por: Kevin Vejar

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Universidad Católica aún no arranca su aventura en la Copa Libertadores 2026 y el encuentro ante Boca Juniors ya se está viviendo con todo afuera de la cancha, pues cuando todo parece indicar que los 'xeneizes' no podrán contar con sus hinchas en el Claro Arena, desde Argentina se lanzaron contra las autoridades de Chile.

Tras confirmarse que la 'Franja' se medirá ante el gigante trasandino por el Grupo D del certamen internacional, trascendió que la intención de los cruzados era entregarle tan solo 450 entradas a los fanáticos de Boca, cifra que ya causaba revuelo considerando que Conmebol exige un mínimo de 2.000 tickets para la visita.

Sin embargo, el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, confirmó que Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, fue mucho más allá: "Nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival".

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Prensa argentina estalla por veto a hinchas de Boca Juniors

La información cruzó la cordillera, donde Diario Olé insinuó que la ubicación del reducto incitó la idea de las autoridades: "El histórico estadio San Carlos de Apoquindo, que se terminó de remodelar en 2025 y pasó a llamarse Claro Arena, se encuentra en la comuna de Las Condes, una zona residencial de alto nivel, alejado del centro".

"En Chile sigue la polémica y ahora el gobierno local pretende que no haya visitantes", publicó el citado portal informativo, dejando en evidencia la molestia que ha generado la situación que incluso podría desatar sanciones económicas para Universidad Católica desde las oficinas de Conmebol.

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