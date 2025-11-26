¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile debía visitar a O'Higgins en un duelo vital para ver quién continuaría en la caza de Universidad Católica por el puesto del Chile 2 y clasificar así a la Copa Libertadores del próximo año.

Si bien el encuentro estuvo bastante peleado, comenzó en favor del romántico viajero, ya que al minuto 24', Maximiliano Guerrero abrió el marcador para la visita. Ya en el segundo tiempo, los azules sufrieron la expulsión de Matías Sepúlveda en el minuto 60', pero lograron aguantar las arremetidas de O'Higgins y llevarse la victoria por la cuenta mínima.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile se consolida en la tercera posición de la tabla de colocaciones a sólo tres puntos de Universidad Católica, quienes hasta el momento se estarían quedando con el puesto del Chile 2. Estas dos últimas fechas serán verdaderas finales para los azules, quienes además de ganar sus encuentros deben esperar que el cuadro cruzado se caiga en el camino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Hace algunos instantes, se confirmó el sensible fallecimiento de Jaime "Chuncho" Barrera a los 76 años, el exdelantero de Universidad de Chile se encontraba bastante complicado de salud y permanecía internado en la Clínica BUPA. Según las informaciones, Barrera había sido intervenido quirúrgicamente por un problema en la columna, pero una bacteria puso en riesgo su salud.

Un hombre identificado con los azules

El Chuncho Barrera llegó al romántico viajero en 1970, donde junto al equipo alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores y en dicho torneo jugó siete partidos, anotando dos goles. En los azules disputó un total de 143 partidos, anotando 48 goles en dos períodos, 1970-1973 y 1976-1978, mientras que en las otras dos temporadas, defendió los colores de Deportes La Serena.

También te puede interesar: ¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final