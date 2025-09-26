Insólito caso en la salud pública: Revelan red informal que lucraba con horas médicas en Cesfam de Pitrufquén

En un Cesfam de la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, salió a la luz un hecho alarmante: el municipio detectó y denunció a una red que estaría comercializando, ilegalmente, horas de atención médica y de urgencia odontológica mediante redes sociales.

La situación se destapó tras la aparición de avisos en grupos de Facebook, en los que se promocionaban atenciones en el centro de salud comunal por un cobro de $10.000. “Hola, tengo cupos para sacar horas a médico y dentista en el Cesfam Pitrufquén, asegurada su horita”, se podía leer en uno de los anuncios.

A través de una declaración pública, la Municipalidad de Pitrufquén confirmó que recibió denuncias sobre la venta ilegal de horas médicas. El municipio añadió que la propia Dirección del Cesfam ya había recabado antecedentes relacionados en ocasiones anteriores. Frente a ello, se optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía local, con el fin de que se realice la investigación correspondiente.

De acuerdo con los antecedentes, la modalidad detectada operaba mediante la reserva de horas médicas que posteriormente eran revendidas de forma ilícita, transgrediendo así las normas del sistema público de salud. Como respaldo de la denuncia, se reunieron pruebas como comprobantes de transferencias electrónicas, que confirman la existencia de estas transacciones.

Identificaron al responsable

La institución precisó que la persona señalada como autora de las ventas ilegales ya fue identificada. Asimismo, recalcó que no se trata de una trabajadora del Cesfam ni del Departamento de Salud Municipal, descartando cualquier relación laboral con dichos organismos.

No obstante, la situación sigue activa mientras avanzan las diligencias investigativas. En este contexto, la administración comunal efectuó un llamado inmediato a la comunidad a “tomar los resguardos necesarios y abstenerse de participar en este tipo de prácticas, las cuales constituyen un delito y dañan gravemente tanto el acceso universal a la salud como la confianza en las instituciones públicas”.

Por último, la Municipalidad de Pitrufquén instó a los vecinos a condenar firmemente este tipo de prácticas y a reportarlas ante las autoridades competentes. La indagación está actualmente bajo la responsabilidad del Ministerio Público, encargado de establecer responsabilidades y definir las sanciones que correspondan.