Insólito caso en la salud pública: Revelan red informal que lucraba con horas médicas en Cesfam de Pitrufquén

Denuncian red que lucraba con horas médicas en de Pitrufquén

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas

En un Cesfam de la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, salió a la luz un hecho alarmante: el municipio detectó y denunció a una red que estaría comercializando, ilegalmente, horas de atención médica y de urgencia odontológica mediante redes sociales. 

La situación se destapó tras la aparición de avisos en grupos de Facebook, en los que se promocionaban atenciones en el centro de salud comunal por un cobro de $10.000. “Hola, tengo cupos para sacar horas a médico y dentista en el Cesfam Pitrufquén, asegurada su horita”, se podía leer en uno de los anuncios.  

Captura de BioBioChile

A través de una declaración pública, la Municipalidad de Pitrufquén confirmó que recibió denuncias sobre la venta ilegal de horas médicas. El municipio añadió que la propia Dirección del Cesfam ya había recabado antecedentes relacionados en ocasiones anteriores. Frente a ello, se optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía local, con el fin de que se realice la investigación correspondiente.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

De acuerdo con los antecedentes, la modalidad detectada operaba mediante la reserva de horas médicas que posteriormente eran revendidas de forma ilícita, transgrediendo así las normas del sistema público de salud. Como respaldo de la denuncia, se reunieron pruebas como comprobantes de transferencias electrónicas, que confirman la existencia de estas transacciones.

Identificaron al responsable 

La institución precisó que la persona señalada como autora de las ventas ilegales ya fue identificada. Asimismo, recalcó que no se trata de una trabajadora del Cesfam ni del Departamento de Salud Municipal, descartando cualquier relación laboral con dichos organismos.

No obstante, la situación sigue activa mientras avanzan las diligencias investigativas. En este contexto, la administración comunal efectuó un llamado inmediato a la comunidad a “tomar los resguardos necesarios y abstenerse de participar en este tipo de prácticas, las cuales constituyen un delito y dañan gravemente tanto el acceso universal a la salud como la confianza en las instituciones públicas”.

Por último, la Municipalidad de Pitrufquén instó a los vecinos a condenar firmemente este tipo de prácticas y a reportarlas ante las autoridades competentes. La indagación está actualmente bajo la responsabilidad del Ministerio Público, encargado de establecer responsabilidades y definir las sanciones que correspondan.

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa
Novak Djokovic se despide de Nikola Pilic

"Una sensación de vacío": La sentida carta de Novak Djokovic tras el fallecimiento de su padre tenístico
Gol histórico de Lucas Assadi en la U

¡Va por el récord!: Lucas Assadi hace historia en la U con su gol ante Alianza Lima
Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Gorosito se mofa de la barbarie tras eliminación ante la U

La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones