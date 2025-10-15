¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri

Olarra quiere que Fernando Zampedri deje la UC.

Por: Fabián Marambio

Fernando Zampedri tiene a todos preocupados en Universidad Católica, pues termina contrato a final de esta temporada y aún no hay indicios de una posible renovación. En ese sentido, Rafael Olarra se tomó su tiempo para aconsejarlo y dejarle una polémico recomendación al delantero.

Todo sucedió en las pantallas de ESPN, donde estaban analizando la situación del goleador histórico de los cruzados. Fue ahí cuando el exdefensor señaló que "me parece que, por una cuestión futbolística y la competencia internacional, tendría que llegar otro 9 y él salir".

Rafael Olarra no le tiene fe a Fernando Zampedri en Libertadores

Para explicar esta recomendación, el exjugador de la U añadió que "es otro ritmo, te encuentras con otro tipo de centrales, más veloces. No discuto la capacidad goleadora, sino la performance internacional que se le puede venir a la UC. Cómo voy a cuestionar al pentagoleador, pero sí tengo que decir que para niveles superiores, le va a costar más”.

Los cruzados están luchando para meterse en clasificación a Copa Libertadores, o al menos a Sudamericana. Es por eso que los hinchas añoran lograr esto y, por consiguiente, renovar a Zampedri para enfrentar los nuevos desafíos, a pesar de que Olarra no confía mucho en él.

De momento no parece haber novedades por parte de la dirigencia cruzada, pero todo esto podría cambiar dependiendo de cómo se resuelva el futuro del equipo en estas siete jornadas que resta de la Liga de Primera.

