Por lesión en entrenamiento: Colo Colo pierde a su figura para el partido ante Coquimbo Unido

Colo Colo está preparando un importante partido contra Coquimbo Unido, el cual deben ganar para comenzar a mejorar su situación en la tabla de posiciones. Sin embargo, los albos han presentado algunos problemas y ahora perdieron a un importante jugador.

Se trata de Francisco Marchant, quien venía integrándose recién a los entrenamientos después de participar en el Mundial Sub 20. Fue justamente en una de estas prácticas en las que sufrió una lesión en su rodilla, la cual lo tendría descartado para el duelo con los piratas.

Francisco Marchant se lesiona en Colo Colo

"Preocupación en el Cacique. Francisco Marchant terminó la práctica de hoy (ayer) con una lesión en su rodilla", informó Radio ADN. Fue esta misma emisora quien luego complementó señalando que los resultados no fueron alentadores y podría perderse incluso más partidos posteriores.

Marchant se lesionó la rodilla y no jugará contra Coquimbo.

El gran problema para los albos es que están necesitados de sumar minutaje Sub 21, o de lo contrario podrían sufrir una resta de puntos a fin de año. Es por eso que Fernando Ortiz debe buscar opciones para solucionar esto de cara al compromiso.

Una de ellas es Nicolás Suárez, defensor central que también disputó el Mundial Sub 20 con La Roja y que podría ingresar ante la urgencia de sumar minutos. De momento quedará esperar para ver cómo se resuelve la compleja situación del equipo a solo cuatro días del duelo.

