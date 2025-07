Profe de Arsmate revela nuevo drama tras ser absuelta de acusación por fotos eróticas: “Era todo mentira”

Yennifer Vásquez, la profesora de Carahue que se vio involucrada en la polémica tras la filtración de imágenes íntimas de Arsmate entre sus alumnos —situación de la cual no fue responsable— enfrenta ahora un nuevo conflicto laboral. A pesar de no haber tenido culpa en el incidente, las consecuencias persisten, y recientemente se le impuso una condición para evitar su despido.

“Salí libre de todo. Al final la denuncia que me habían hecho las apoderadas era toda falsa. No hubo pruebas, no hubo testigos, nada. Era todo mentira”, contó la joven a LUN, luego que el sumario en su contra descartara culaquier culpabilidad.

En marzo, diversos medios difundieron las declaraciones de Yennifer, quien rompió el silencio para enfrentar una grave acusación que, según ella, carecía de fundamento. Se le atribuyó el envío de contenido sexual a estudiantes, e incluso se compartió un video con el Servicio Local de Educación.

Mientras ejercía como profesora, en determinado momento ella optó por crear un perfil en la plataforma para adultos Arsmate. La razón detrás de esa decisión era profundamente personal: necesitaba reunir fondos para pagar el costoso tratamiento médico de su hijo pequeño.

Eventualmente, ella se enteró de que quien había extraído el contenido desde la plataforma fue una expareja, y que él mismo se habría ocupado de distribuirlo sin su consentimiento. “Nunca pasé material a mis estudiantes”, recalcó Yennifer y así lo terminó confirmando la investigación administrativa.

La condición para mantener su trabajo

Sin embargo, los problemas no la iban a dejar en paz tan fácilmente, pues ahora le exigen dejar de vender contenido, sino la desvincularían. “Me notificaron que quedé absuelta de todo, pero que no puedo seguir con la plataforma (...) Esto lo hago en mis tiempos libres, para personas mayores de 18 años, cuando no hago clases. No debería ser un problema”, afirma Yennifer.

Vásquez fue suspendida, luego volvió a trabajar, pero ahora está con licencia psiquiátrica debido al impacto que le causó la denuncia. Además de querellarse contra su ex, planea una contrademanda por los perjuicios sufridos y para anular la exigencia de dejar la plataforma. Es más, su abogado sostiene que el Servicio Local de Educación podría haber sobrepasado sus facultades al amenazar con despedirla.