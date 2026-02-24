VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado

VIDEO | Destapan brutales imágenes: Presunta carrera clandestina terminó con un motorista gravemente mutilado

Por: Catalina Martínez

Un violento episodio protagonizado por un motorista de 32 años en la comuna de Los Andes, en la Región de Valparaíso, quedó registrado en video. Y es que, tras sufrir una brutal colisión por parte de otro vehículo que le provocó una amputación traumática, el joven terminó hospitalizado.

De acuerdo con lo informado por Noticias Live Chile, el accidente ocurrió durante la tarde del domingo, en el bypass de la Autopista Los Libertadores, mientras la víctima, identificada con las iniciales J.S.O., se desplazaba por la ruta. Según se puede apreciar en las imágenes difundidas por el citado portal, el motorista transitaba a una velocidad normal. De pronto, fue violentamente impactado de frente por otro vehículo

Más tarde, el teniente Leandro Molina, de la 3ª Comisaría de Los Andes, detalló que el impactante incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas. Y todo a raíz de una presunta carrera clandestina en la que se habría encontrado el chofer del automóvil responsable de la tragedia. 

Trascendió además, que el conductor se dio a la fuga del lugar de los hechos. Pero la libertad no le duró mucho, pues se presentó voluntariamente ante las autoridades tras ser identificado por la policía. Finalmente, el sujeto fue detenido y a la espera de su formalización tras ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.

Motorista se encuentra en riesgo vital

Por otro lado, tal como se puede apreciar en las imágenes reveladas, el motorista sufrió una amputación traumática de una de sus extremidades superiores a causa del choque. Debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado particularmente hasta el Hospital San Juan de Dios. Más tarde, según el citado medio, fue recibido en el Hospital San Camilo, donde se mantiene bajo riesgo vital

De momento, los especialistas de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros en Aconcagua llevaron a cabo las diligencias técnicas necesarias con el fin de reconstruir lo ocurrido y establecer las razones del siniestro.

ADVERTENCIA: Imágenes sensibles 

Te puede interesar: Drogas y adrenalina: Chofer queda en ropa interior tras impactante choque en San Bernardo

