Presidente Kast condenó agresión a diputado Javier Olivares e hizo un llamado al mundo político: "Es inaceptable..."

Kast habla de agresión a Javier Olivares

Por: Belén Zuniga

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El presidente, José Antonio Kast, se refirió públicamente a la agresión que sufrió el diputado, Javier Olivares (PDG), luego de que el parlamentario denunciara haber recibido golpes por parte de unos sujetos mientras participaba en una actividad en Olmué, región de Valparaíso.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario condenó la situación e hizo un llamado al mundo político a rechazar este tipo de manifestaciones violentas." La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin ‘peros’ ni ambigüedades", apuntó el presidente Kast.

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En esa línea, el jefe de Estado aseguró que las ideologías políticas no son formas de justificar una agresión como la que sufrió el diputado Olivares. "Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política", comentó.

La respuesta de Javier Olivares a la petición del presidente Kast

Tras la petición del presidente Kast, el diputado, Javier Olivares, agradeció el mensaje y aseguró que "Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias, pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto".

En esa línea, Olivares enfatizó con las palabras del mandatario y también hizo un llamado al mundo político a no apoyar la violencia. "Agradezco profundamente sus palabras y la condena transversal de diferentes sectores políticos frente a este cobarde ataque", mencionó el parlamentario.

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