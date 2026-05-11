Día de la Madre termina en tragedia: Brutal asesinato de mujer con 4 hijos conmociona a Buin

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Por: Catalina Martínez

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La noche del domingo en la comuna de Buin, Región Metropolitana, —en plena celebración del Día de la Madre— terminó en tragedia luego de que Teresa Reyes, de 37 años, fuera brutalmente asesinada por su pareja

De acuerdo con lo informado por BiobioChile, el episodio se desencadenó en la calle Raúl Martínez Yanedete, luego de que una confrontación entre ambos derivó en el hombre sacando un arma de fuego y efectuando un disparo que impactó en el tórax de la mujer.

El hijo de la víctima indicó que, tras lo ocurrido, el mismo individuo que le disparó la trasladó hasta el Hospital de Buin, donde la dejó sin ingresar y se dio a la fuga. Más tarde, en ese centro asistencial se confirmó que la mujer había fallecido.

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El caso está siendo indagado por equipos especializados de la PDI, incluyendo la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, que se mantienen desplegados para ubicar al sospechoso. El individuo, también de 37 años, ya contaba con una orden de captura pendiente por un homicidio registrado en 2019 y, hasta el momento, no ha sido localizado.

El grupo familiar de la víctima está compuesto por cuatro hijos, entre ellos dos que aún no alcanzan la mayoría de edad, según indicó el fiscal de flagrancia Occidente, Patricio Rosas. Sus edades —20, 18, 12 y 7 años— fueron dadas a conocer por el citado medio. 

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