ONG denuncia brutal agresión contra ambientalista en Punta Arenas: sufrió fractura de cráneo

Ambientalista sufrió brutal ataque

Por: Belén Zuniga

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A través de sus redes sociales la ONG "No + Zonas de Sacrificio" denunció un violento ataque en contra de uno de sus dirigentes, el egresado de derecho y guía turístico, Cristóbal Sepúlveda, en la ciudad de Punta Arenas. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando tres sujetos abordaron al joven a la salida de un local comercial, dejándolo hospitalizado y con fracturas en el cráneo.

"Actuando sobre seguro y de forma premeditada, los tres sujetos lo abordaron afuera de un local de Punta Arenas y le atacaron sin existir ninguna provocación previa", señaló la organización. Además, agregaron que desconocen si la agresión en contra de Sepúlveda fue por razones ambientales.

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Debido a la gravedad de la agresión, Cristóbal Sepúlveda, resultó con una fractura en el hueso petroso con otorragia, fractura de base de cráneo y fractura de proceso frontal del hueso maxilar. Debido a esto la Fiscalía de Punta Arenas está a cargo de la investigación.

En ese sentido la ONG aseguró que, "Si bien aún no sabemos si los motivos de este ataque son por razones ambientales, sí manifestamos nuestra preocupación y total rechazo ante estos delitos tan graves, que esperamos las autoridades investiguen y persigan de inmediato".

No obstante, revelaron que anteriormente el joven ambientalista ya habría sufrido agresión por defender la naturaleza. "Necesario recalcar que Cristóbal ya ha sufrido ataques por su labor ambiental en el pasado. Hace poco había hecho noticia de nuevo por su defensa a los Pingüinos de Magallanes de Isla Magdalena", comentaron.

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