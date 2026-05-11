Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber a ver a su hijo: "está pasando por un momento muy difícil"

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Por: Belén Zuniga

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Hasta el Anexo Penitenciario Capitán Pedro Yáber llegó Joaquín Lavín Infante junto a Cathy Barriga para visitar a  Joaquín Lavín León, quien quedó en prisión preventiva el pasado viernes, mientras sigue la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

Desde el recinto penitenciario, el excandidato presidencial se tomó unos minutos para hablar con la prensa en donde entregó detalles sobre la situación que actualmente vive su hijo. "Vengo a enrolarme como un papá que quiere visitar a su hijo que está pasando por un momento muy difícil (...) Solamente he sabido, por parte de los abogados, que está bien, pero no sé más que eso", comentó.

Durante esta jornada, Joaquín Lavín, el histórico militante de la UDI reveló que aún debe completar procesos administrativos para ver a Joaquín Lavín León. "Tengo que enrolarme hoy día y en un par de días te dejan visitarlo, pero eso voy a averiguarlo", indicó.

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Joaquín Lavín habla sobre la inocencia de su hijo

Bajo este contexto, Joaquín Lavín fue consultado acerca de la inocencia de su hijo quien esta siendo investigado por diferentes delitos. "Creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín, lo tengo clarísimo. Les pido que no prejuzguen. En el caso de Cathy, que va mucho más avanzado, ni siquiera ha empezado el juicio (...) Cuando lleguen las instancias verdaderas, ellos van a demostrar su inocencia", reconoció.

Sin embargo, su nombre también se ha visto envuelto en esta investigación y al respecto respondió que, "hoy todas mis energías están enfocadas en Joaquín, en decirle que lo apoyo, fortalecerlo y apoyarlo. Si en algún momento pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad, no hay nada".

Finalmente, tras ser involucrado en el caso el exalcalde indicó que, "no me quiero enfocar en eso en este momento. Cuando llegue el momento, diré las cosas".

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