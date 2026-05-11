¡THE LAST DANCE! Brasil sorprende con gran figura en la prenómina del Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

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Estamos a poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, donde las naciones participantes ya están cerrando los últimos detalles para preparar a las delegaciones que los representarán en esta versión de la Copa del Mundo.

Por otro lado, los países anfitriones encargados de organizar una de las fiestas deportivas más grandes del mundo también están afinando los últimos dettales. Por ejemplo en México, dieron fin a las clases 40 días antes para que los niños puedan disfrutar de la fiesta mundialera.

Por ahora la mayor incertidumbre queda para la sede principal del Mundial 2026, Estados Unidos, donde todo el mundo se mantiene expectante en caso que ocurra algún problema con la delegación de Irán, recordando que se mantienen en conflicto con el pueblo norteamericano.

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Con poco más de un mes para que se de comienzo al Mundial 2026, las naciones participantes ya están comenzando a dar luces de los jugadores que los representarán en esta versión. Es aquí donde Brasil sacó su prenómina y sorprendió con algunos nombres.

Va por su última oportunidad

Lo que muchos pidieron se hizo realidad, ya que Neymar Jr fue la gran sorpresa que apareción en la prenómina de Carlo Ancelotti de cara a la Copa del Mundo. Por ahora sólo queda esperar una semana para saber si el actual jugador del Santos queda seleccionado en los últimos 26 que viajarán al norte del continente.

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