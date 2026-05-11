¡PREPARAN LA BILLETERA! Colo Colo define los puestos a reforzar en el mercado de fichajes

El pasado fin de semana se disputó la penúltima fecha de la Copa de La Liga en nuestro país, torneo que debuta esta temporada en el fútbol chileno y que tiene como principal objetivo el aumantar la competencia en la primera división.

Fue aquí donde Colo Colo debió medirse en condición de local ante Deportes Concepción, donde los albos se quedaron con la victoria por 3-1 gracias a las anotaciones de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid, mientras que Joaquín Larrivey anotó el descuento de la visita.

Con este gran resultado, Colo Colo se mantiene como el líder del Grupo A con 10 puntos a dos de Coquimbo Unido, contra quienes disputarán este miércoles el duelo pendiente de la fecha pasada y podrían definir al clasificado de su grupo a la próxima instancia.

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Colo Colo está teniendo una gran temporada, ya que actualmente se posicionan como el líder tanto del Campeonato Nacional como de su grupo en la Copa de La Liga, por lo que tanto la dirigencia como los hinchas están conformes con el equipo.

Los puestos a reforzar

Pese a esto, Fernando Ortiz ya piensa en lo que será el próximo mercado de fichajes, donde ya tiene definidas las posiciones que deberán ser reforzadas a mitad de temporada. Según la información de la prensa, el cacique iría en la búsqueda de un extremo, un volante creativo y un lateral derecho.

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