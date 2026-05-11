¡GOLPEÓ LA MESA! Manuel Pellegrini se defendió de buena forma por las críticas al Real Betis

Uno de los directores técnicos nacionales que ha tenido mayor éxito en su carrera es el caso de Manuel Pellegrini. El Ingeniero comenzó su carrera como estratega en nuestro país pasando por Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y O'Higgins.

Su primer éxito en el extranjero lo tuvo en Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria de Quito donde fue campeón del torneo local. Luego en Argentina logró un campeonato y una copa con San Lorenzo, además de otra liga junto a River Plate.

En Europa obtuvo tres títulos con el Manchester City y en España dejó su huella en todos los equipos que dirigió. En Villarreal logró un subcampeonato de liga y llegó a semifinales de Champions League; en el Real Madrid logró un récord de puntos en La Liga 2009-2010; en el Málaga clasificó por primera vez en la historia del equipo a la Champions League y actualmente en el Real Betis ganó la Copa del Rey y ha clasificado constantemente a torneos internacionales.

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Desde su llegada al Real Betis, Manuel Pellegrini ha sacado lo mejor del equipo, consiguiendo en este tiempo una Copa del Rey, además de constantes clasificaciones a copas internacionales, donde además logran llegar hasta avanzadas instancias en las competiciones.

Críticas sin sentido

Actualmente el Real Betis del Ingeniero tendría asegurada la clasificación a Europa League de la próxima temporada, pese a esto los medios locales lo siguen criticando, por lo que salió a defenderse con la elegancia que tanto lo caracteriza. "Entiendo perfectamente que haya críticas a la planificación del equipo si termina décimo, pero cuando el equipo vuelve a clasificar, cuando llegamos primera vez en su historia a cuartos de final de la Europa League, cuando llegamos a cuartos de final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Atlético de Madrid, cuando estamos tres fechas antes clasificados para Europa y solamente han sido críticas en la segunda vuelta. Entonces, habría que revisar mejor las críticas más que las planificaciones".

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