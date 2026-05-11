Giro en el caso Franco Vargas: Justicia reactiva investigación y apunta a diligencias pendientes

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Por: Catalina Martínez

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Este lunes, tres de los cinco acusados en el Caso Conscriptos fueron reformalizados por el Juzgado de Garantía de Arica, en una investigación que aborda la muerte de Franco Vargas ocurrida en Putre, además de denuncias por presuntos apremios ilegítimos contra otros soldados de la Brigada Huamachuco. 

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, las diligencias buscan aclarar una serie de hechos denunciados dentro de la unidad del Ejército. Entre ellas, eventuales agresiones contra jóvenes reclutas mientras realizaban actividades de formación militar.

El tribunal resolvió dar más tiempo al Ministerio Público para continuar reuniendo antecedentes, luego de aprobar una extensión de 60 días a la investigación, cuyo plazo original ya había finalizado semanas atrás.

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El fiscal Rodrigo González señaló que aún quedan pericias por completar y antecedentes bajo análisis. En ese sentido, precisó que esta fase apunta a concluir las líneas de investigación ya existentes, sin sumar nuevas imputaciones, detalló el citado medio.

Cabe recordar que, al comienzo de la causa, los acusados fueron enviados a prisión preventiva. Posteriormente, esa medida fue cambiando con el tiempo mientras avanzaban las diligencias del caso del fallecido conscripto Franco Vargas.

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