¡Apuntó contra la prensa! Javier Olivares deja furioso descargo ante testimonios que contradicen su versión por golpiza

Más que furioso reaccionó el diputado del PDG, Javier Olivares, ante la difusión de un nuevo relato sobre la presunta agresión que habría sufrido en una actividad nocturna realizada en Olmué, región de Valparaíso.

De acuerdo con el propio legislador, el episodio se registró durante la madrugada del domingo, cuando participaba de una celebración a la que había sido invitado por el Club Montevideo de Olmué. En ese contexto —según su versión— un integrante del equipo lo agredió de manera repentina con un puñetazo, mientras lanzaba supuestas consignas políticas como: “¡La izquierda siempre vive!”.

Sin embargo, un relato distinto se dio a conocer en un matinal de Chilevisión, donde personas presentes en el lugar entregaron otra versión de los hechos. Según indicaron, todo se habría originado en una discusión en la que el diputado habría hecho comentarios en tono irónico vinculados al dictador Augusto Pinochet.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Y no solo eso, además plantearon que el conflicto continuó fuera del recinto, donde se produjo el enfrentamiento, y aseguraron que en ningún momento escucharon alusiones a frases sobre “la izquierda” como la mencionada previamente.

Javier Olivares reacciona furioso

Frente a la circulación de estos testimonios, Javier Olivares expresó su enojo y apuntó directamente a los medios por difundirlos. Aseguró que no corresponden a la realidad las versiones que lo describen empleando un tono irónico o haciendo referencias políticas, desestimándolas por completo.

“Aquello forma parte del ya acostumbrado periodismo ‘pacotillero’ que lamentablemente existe en ciertos medios en nuestro país”, lanzó, asegurando que solo estuvo en la actividad durante 6 minutos antes de la agresión.

Y no solo eso, también expresó que cualquier versión contraria a la suya representa —a su juicio— “una falacia, una tergiversación de los hechos y una muestra más de la mala intención con la que ciertos sectores de la prensa operan en Chile: con imprecisiones, mentiras, falta de rigor y serias deficiencias éticas”.

“Esto no es farándula. Aquí hablamos de hechos gravísimos y de posibles delitos que perseguiremos con toda la fuerza que la ley me otorgue”, sentenció al final. Asimismo, afirmó que las autoridades ya cuentan con videos, horarios y testimonios que permitirían esclarecer el hecho e identificar a los dos presuntos atacantes.

Las declaraciones de algunos medios de prensa, en las que supuestos testigos aseguran que este Diputado habría sido burlesco o entablado diálogos políticos previos a la agresión, SON ABSOLUTAMENTE FALSAS.



Aquello forma parte del ya acostumbrado periodismo “pacotillero” que… pic.twitter.com/dDlMobzNcy — Javier Olivares A (@JavierOlivares) May 11, 2026

Te puede interesar: Testigos contradicen relato de Javier Olivares tras agresión: "respondía algo alusivo de Pinochet..."