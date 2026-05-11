¡SIGUEN LOS PROBLEMAS! Las bajas en Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana continúa la Copa de La Liga con su quinta fecha de la fase de grupos, donde en los mismos de esta competición que debuta esta temporada en el fútbol chileno, ya se están definiendo algunos equipos que se quedaron sin opciones de clasificar a la siguiente fase.

Fue aquí donde Universidad de Chile se medía en condición de visitante ante Unión La Calera en un duelo vital por el Grupo D. El cuadro cementero logró quedarse con una importante victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Carlos Villanueva.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó muy complicado para seguir avanzando en la Copa de La Liga, ya que sólo clasifica un equipo por grupo y a falta de la última fecha, los azules quedaron terceros con siete unidades, mientras que Unión La Calera y Audax Italiano se mantienen con 10 puntos.

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Este fin de semana, regresa el Campeonato Nacional al fútbol chileno, donde Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país para visitar a Cobresal el próximo domingo desde las 15:00 horas, donde esperan volver a la capital con los tres puntos.

El mismo dolor de cabeza azul

Pero el romántico viajero continúa con el mismo problema de toda la temporada, que son las lesiones dentro del equipo que los complican a la hora de parar la oncena titular. Para este encuentro ante Cobresal, los azules sufrirán las bajas de Marcelo Morales, Nicolás Ramírez, Fabián Hormazábal y la más reciente de Matías Zaldivia.

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