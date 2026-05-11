Testigos contradicen relato de Javier Olivares tras agresión: "respondía algo alusivo de Pinochet..."

Javier Olivares

Por: Belén Zuniga

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Javier Olivares, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz nuevos antecedentes de la agresión que sufrió el diputado el pasado fin de semana durante una actividad en un club deportivo de Olmué, región de Valparaíso. Testigos claves revelaron detalles inéditos y aseguraron que el diputado del Partido de la Gente hizo comentarios de índole político lo que provocó la furia de los asistentes.

El matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana", se contactó con una de las personas que participó en el controversial evento y aseguraron que "claramente el diputado no está contando la historia completa". Según indicaron el parlamentario protagonizó un fuerte intercambio verbal con uno de los integrantes de Club Deportivo Montevideo.

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"Yo estuve en la actividad deportiva de Olmué. El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador. El diputado, muy burlesco, muy de su estilo, le respondía algo alusivo de Pinochet, lo cual encendió los ánimos", comentó un testigo al matinal de CHV a través de un mensaje. En esa línea, agregó que "eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché. Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa".

La situación no quedó ahí puesto que salió otra persona que estuvo presente ese día y también puso en duda el relato del diputado, Javier Olivares. "Todo el mundo lo saludó. Si ellos salieron a pelear afuera de la celebración, el asesor que lo acompañaba, en todo momento estaba grabando, y no hay ninguna grabación", mencionó.

La de denuncia del diputado Javier Olivares

El equipo del diputado, Javier Olivares, realizó un comunicado en donde se mencionó que presentarán una querella criminal en contra de "todos los responsables" y aseguraron que fue "cobardemente agredido por la espalda" por un jugador del equipo. Además, manifestaron que el agresor le dio "un golpe de puño en el rostro mientras gritó: ‘La izquierda siempre vive".

Según consignó BiobioChile, un primer sujeto abordó al diputado mientras bailaba junto a su abogada y le propinó un puñetazo en el rostro para luego huir del lugar. Tras la primera agresión, una segunda persona lo empujó, provocando su caída. Ya en el suelo, recibió diversas patadas en el cuerpo.

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