Lula da Silva fortalece apoyo a Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas: Tuvieron reunión clave

Luiz Inácio Lula da Silva recibió a Michelle Bachelet en medio de las conversaciones internacionales por la futura dirección de la ONU. Durante la cita, ambos intercambiaron visiones sobre el escenario global y la posibilidad de que la ex mandataria chilena asuma el máximo cargo del organismo.

Aunque el gobierno chileno retiró su respaldo a la ex jefa de Estado tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, la exmandataria mantuvo en pie su postulación con el apoyo internacional de países como Brasil y México.

Ahora, fue el propio mandatario brasileño quien dio a conocer parte de la conversación con Michelle Bachelet, a través de una publicación realizada en la plataforma X.

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“Abordamos diversos temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada debe desempeñar en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible, así como en el fortalecimiento del multilateralismo”, aseguró.

Al final, Lula da Silva valoró el recorrido de Bachelet en organismos multilaterales y puso énfasis en su paso por Naciones Unidas, donde encabezó el área de Derechos Humanos como alta comisionada. “Su experiencia como Jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU la convierten en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización“, expresó.

Recebi, nesta segunda (11), a ex-presidenta do Chile Michelle Bachelet para tratar de sua candidatura ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Discutimos vários temas da agenda internacional e o papel que uma ONU reformada precisa ter para a promoção da paz e do desenvolvimento… pic.twitter.com/2rUnHbqHOQ — Lula (@LulaOficial) May 11, 2026

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