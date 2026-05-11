Lula da Silva fortalece apoyo a Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas: Tuvieron reunión clave

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Por: Catalina Martínez

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Luiz Inácio Lula da Silva recibió a Michelle Bachelet en medio de las conversaciones internacionales por la futura dirección de la ONU. Durante la cita, ambos intercambiaron visiones sobre el escenario global y la posibilidad de que la ex mandataria chilena asuma el máximo cargo del organismo.

Aunque el gobierno chileno retiró su respaldo a la ex jefa de Estado tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, la exmandataria mantuvo en pie su postulación con el apoyo internacional de países como Brasil y México.

Ahora, fue el propio mandatario brasileño quien dio a conocer parte de la conversación con Michelle Bachelet, a través de una publicación realizada en la plataforma X.

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“Abordamos diversos temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada debe desempeñar en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible, así como en el fortalecimiento del multilateralismo”, aseguró. 

Al final, Lula da Silva valoró el recorrido de Bachelet en organismos multilaterales y puso énfasis en su paso por Naciones Unidas, donde encabezó el área de Derechos Humanos como alta comisionada. “Su experiencia como Jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU la convierten en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización“, expresó. 

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