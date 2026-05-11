¡Podría nunca volver a caminar! El desgarrador llamado del esposo de mujer herida tras impacto de fierro en ruta en Puerto Montt

Durante el fin de semana, una mujer de 54 años resultó con lesiones de extrema gravedad tras un inesperado incidente en la ruta que conecta Pargua con Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Según lo informado por 24 Horas, mientras se desplazaba en una camioneta junto a su familia, un elemento metálico irrumpió de forma repentina e impactó el vehículo. El hecho se produjo en las cercanías del sector Alto Bonito, próximo al peaje Troncal Ancud, y mantiene a Patricia Barrientos Cisterna internada en estado crítico.

Esposo de mujer herida deja angustiante descargo

Manuel Alvear, de 65 años y esposo de la víctima, conducía cuando ocurrió el hecho y, según su propio testimonio, no hubo ninguna señal previa que permitiera anticiparlo. Tras la emergencia, decidió actuar sin demora y trasladar por sus propios medios a la afectada hasta el principal recinto asistencial de Puerto Montt, donde fue ingresada para recibir atención inmediata.

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En conversación con el citado medio, relató: “Yo iba sentado y de repente sentí una explosión. Esto no lo vimos hasta llegar al hospital”, contó. Al principio, según dijo, asumió que se trataría de una piedra, pero más tarde descubrió que se trataba de algo peor: “Abrimos la puerta atrás y este fierro estaba abajo, detrás del asiento. Le golpeó y se fue para atrás”.

Con evidente angustia, el pescador artesanal describió el complejo panorama que enfrenta su esposa, señalando que su condición es de extrema gravedad. “El mejor pronóstico que me han dicho a mí es que no va a poder caminar. Me la condenaron a muerte”, señaló.

Un llamado por justicia

El viaje tenía como propósito llegar a Puerto Varas para desconectarse y disfrutar de un descanso, un panorama habitual en sus fines de semana. Sin embargo, lo que sería una salida tranquila terminó transformándose en una experiencia trágica que jamás previeron.

Por último, el afectado hombre llamó a las autoridades a indagar lo sucedido en profundidad, con el fin de determinar responsabilidades y dar con los involucrados en el incidente que dejó a su esposa en estado crítico.

“Yo pido justicia, pido que se encuentre al responsable y que esto no vuelva a sucederle a otras personas”, sentenció. En paralelo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer de qué manera se originó el incidente que derivó en las severas lesiones de la víctima.

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