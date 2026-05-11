¡EXTIENDE SU VÍNCULO! Los detalles del nuevo contrato de Lucas Assadi en Universidad de Chile

U de Chile no quiere cuotas por Lucas Assadi.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Lula da Silva fortalece apoyo a Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas: Tuvieron reunión clave

Lula da Silva fortalece apoyo a Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas: Tuvieron reunión clave

¡PREPARAN LA BILLETERA! Colo Colo define los puestos a reforzar en el mercado de fichajes
Giro en el caso Franco Vargas: Justicia reactiva investigación y apunta a diligencias pendientes

Giro en el caso Franco Vargas: Justicia reactiva investigación y apunta a diligencias pendientes

¡SIGUEN LOS PROBLEMAS! Las bajas en Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal
¡Apuntó contra la prensa! Javier Olivares deja furioso descargo ante testimonios que contradicen su versión por golpiza

¡Apuntó contra la prensa! Javier Olivares deja furioso descargo ante testimonios que contradicen su versión por golpiza

¡THE LAST DANCE! Brasil sorprende con gran figura en la prenómina del Mundial 2026

¡GOLPEÓ LA MESA! Manuel Pellegrini se defendió de buena forma por las críticas al Real Betis
¡Podría nunca volver a caminar! El desgarrador llamado del esposo de mujer herida tras impacto de fierro en ruta en Puerto Montt

¡Podría nunca volver a caminar! El desgarrador llamado del esposo de mujer herida tras impacto de fierro en ruta en Puerto Montt
Día de la Madre termina en tragedia: Brutal asesinato de mujer con 4 hijos conmociona a Buin

Día de la Madre termina en tragedia: Brutal asesinato de mujer con 4 hijos conmociona a Buin
Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber a ver a su hijo: "está pasando por un momento muy difícil"

Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber a ver a su hijo: "está pasando por un momento muy difícil"

Este fin de semana, se disputó la quinta fecha de la Copa de La Liga, donde en los distintos grupos de esta competición que debuta esta temporada en el fútbol chileno, ya se están definiendo algunos equipos que no podrán clasificar a la siguiente fase.

En el caso de Universidad de Chile, tenían un duelo vital en condición de visitante ante Unión La Calera, donde el cuadro cementero se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Carlos Villanueva al minuto 33' del encuentro.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó muy complicado para seguir avanzando en la Copa de La Liga, ya que sólo clasifica un equipo por grupo y a falta de la última fecha, los azules quedaron terceros con siete unidades, mientras que Unión La Calera y Audax Italiano se mantienen con 10 puntos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Universidad de Chile ya está pensando en lo que será el resto de la temporada junto con el próximo mercado de fichajes de mitad de año. Es aquí donde también comenzaron a negociar con algunas de las figuras del equipo para extender sus vínculos con la institución.

Sigue en los azules

Uno de estos fue el caso de Lucas Assadi, quien tras una extensa negociación con el cuadro azul, extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2028. Además de esto, se designó una cláusula de salida de 3 millones de dólares, junto con un considerable aumento salarial, pasando a ser de los mayores del club.

También te puede interesar: ¡THE LAST DANCE! Brasil sorprende con gran figura en la prenómina del Mundial 2026

NOTAS DESTACADAS

Lula da Silva fortalece apoyo a Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas: Tuvieron reunión clave

Lula da Silva fortalece apoyo a Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas: Tuvieron reunión clave

¡PREPARAN LA BILLETERA! Colo Colo define los puestos a reforzar en el mercado de fichajes
Giro en el caso Franco Vargas: Justicia reactiva investigación y apunta a diligencias pendientes

Giro en el caso Franco Vargas: Justicia reactiva investigación y apunta a diligencias pendientes

¡SIGUEN LOS PROBLEMAS! Las bajas en Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal
¡Apuntó contra la prensa! Javier Olivares deja furioso descargo ante testimonios que contradicen su versión por golpiza

¡Apuntó contra la prensa! Javier Olivares deja furioso descargo ante testimonios que contradicen su versión por golpiza

¡THE LAST DANCE! Brasil sorprende con gran figura en la prenómina del Mundial 2026

¡GOLPEÓ LA MESA! Manuel Pellegrini se defendió de buena forma por las críticas al Real Betis
¡Podría nunca volver a caminar! El desgarrador llamado del esposo de mujer herida tras impacto de fierro en ruta en Puerto Montt

¡Podría nunca volver a caminar! El desgarrador llamado del esposo de mujer herida tras impacto de fierro en ruta en Puerto Montt
Día de la Madre termina en tragedia: Brutal asesinato de mujer con 4 hijos conmociona a Buin

Día de la Madre termina en tragedia: Brutal asesinato de mujer con 4 hijos conmociona a Buin
Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber a ver a su hijo: "está pasando por un momento muy difícil"

Joaquín Lavín llegó a Capitán Yáber a ver a su hijo: "está pasando por un momento muy difícil"
“No corresponde en una democracia”: Jeannette Jara responde a publicación de Kast por polémica acusación al PC

“No corresponde en una democracia”: Jeannette Jara responde a publicación de Kast por polémica acusación al PC
Javier Olivares

Testigos contradicen relato de Javier Olivares tras agresión: "respondía algo alusivo de Pinochet..."
Ambientalista sufrió brutal ataque

ONG denuncia brutal agresión contra ambientalista en Punta Arenas: sufrió fractura de cráneo
Kast habla de agresión a Javier Olivares

Presidente Kast condenó agresión a diputado Javier Olivares e hizo un llamado al mundo político: "Es inaceptable..."
Histórico de la U pierde la paciencia y fulmina a Juan Martín Lucero: "Futbolísticamente mediocre"

Histórico de la U pierde la paciencia y fulmina a Juan Martín Lucero: "Futbolísticamente mediocre"
alfredo-castro-nuevo-desafio-actoral-pinochet

"Me toca defender a un militar que pretende sacar a Pinochet de...": Alfredo Castro habló sobre su nuevo desafío actoral
Fernando Gago liquida el arbitraje tras derrota de la U ante Unión La Calera

Fernando Gago liquida el arbitraje tras derrota de la U ante Unión La Calera: "Permitió no..."
jaime-araya-diputado-amenazas-muerte

Bancada PPD condenó amenazas de muerte contra diputado que advirtió un "tsunami de indicaciones" por megarreforma
El feo desaire a Luciano Cabral en Independiente que ilusiona a todo Colo Colo

¡Salida inminente!: El feo desaire a Luciano Cabral en Independiente que ilusiona a Colo Colo
arraigo-nacional-parlamentario-miguel-angel-calisto

Se investiga monto millonario: Justicia dicta arraigo nacional contra senador por presunto fraude al fisco