¡EXTIENDE SU VÍNCULO! Los detalles del nuevo contrato de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Este fin de semana, se disputó la quinta fecha de la Copa de La Liga, donde en los distintos grupos de esta competición que debuta esta temporada en el fútbol chileno, ya se están definiendo algunos equipos que no podrán clasificar a la siguiente fase.

En el caso de Universidad de Chile, tenían un duelo vital en condición de visitante ante Unión La Calera, donde el cuadro cementero se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Carlos Villanueva al minuto 33' del encuentro.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó muy complicado para seguir avanzando en la Copa de La Liga, ya que sólo clasifica un equipo por grupo y a falta de la última fecha, los azules quedaron terceros con siete unidades, mientras que Unión La Calera y Audax Italiano se mantienen con 10 puntos.

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Universidad de Chile ya está pensando en lo que será el resto de la temporada junto con el próximo mercado de fichajes de mitad de año. Es aquí donde también comenzaron a negociar con algunas de las figuras del equipo para extender sus vínculos con la institución.

Sigue en los azules

Uno de estos fue el caso de Lucas Assadi, quien tras una extensa negociación con el cuadro azul, extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2028. Además de esto, se designó una cláusula de salida de 3 millones de dólares, junto con un considerable aumento salarial, pasando a ser de los mayores del club.

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