“No corresponde en una democracia”: Jeannette Jara responde a publicación de Kast por polémica acusación al PC

Tras una comentada publicación en redes sociales del presidente José Antonio Kast, donde acusó al Partido Comunista (PC) de provocar “agitación” y “frenar los avances” del Gobierno, la ex candidata presidencial, Jeannette Jara, salió al paso y contestó a las polémicas declaraciones del jefe de Estado.

Recordemos que el debate se instaló mientras el Congreso analizaba tanto el Plan de Reconstrucción Nacional como la megarreforma promovida por La Moneda. En ese escenario, la iniciativa del Ejecutivo consiguió superar su primera prueba legislativa al ser visada en términos generales por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Eso sí, dichas iniciativas han sido fuertes objetos de crítica desde diversos sectores. A tal punto, que incluso el Consejo Fiscal Autónomo salió a advertir sobre los posibles riesgos fiscales que implicarían.

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Bajo ese contexto, en conservación con Radio Nuevo Mundo, la diputada del PC, Lorena Pizarro, hizo un llamado a “organizarse” y “movilizarse”, palabras que no le habrían caído del todo bien al mandatario.

A través de su cuenta de X, señaló: "El PC fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia".

Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026

Así respondió Jeannette Jara

Ante eso —si bien optó por no referirse a las declaraciones de Pizarro, dado que desconocía el contenido completo de sus palabras— la ex abandera y ex ministra del Trabajo se paró frente a los dichos del actual presidente y defendió el rol de las movilizaciones sociales.

"Muchas cosas se han resuelto precisamente por los movimientos sociales. Chile avanzó en gratuidad universitaria precisamente por el movimiento que hicieron los estudiantes", sentenció en diálogo con Radio Duna.

En esa línea, destacó que las movilizaciones protagonizadas por los llamados “Pingüinos” contribuyeron a impulsar mejoras en las condiciones estructurales de los establecimientos educacionales.

"Penalizar la movilización social no corresponde en una democracia", expresó respecto a los dichos de Kast. "Yo sé que la derecha chilena ha hecho un esfuerzo importante en denominar el estallido social como algo delictual y hacer creer que esto provino de una orquestación casi armada hasta el último detalle, pero toda la gente que estuvo ahí sabe que eso no es así", zanjó.

Diputadas del PC alzan la voz

En tanto, otras legisladoras de la misma colectividad tampoco dejaron pasar la controversia y, a través de sus redes sociales, contestaron a la insólita acusación de Kast contra el PC.

"Lo hacemos pésimo, la gente se dio cuenta que le mentimos y que nuestro gobierno es para proteger a los más ricos. En las encuestas bajamos en caída libre… tendremos que ocupar nuestra carta secreta, nuestro as bajo la manga: atacar al Partido Comunista", lanzó con ironía la propia Lorena Pizarro en X. "Cuánta mediocridad", remató.

“Lo hacemos pésimo, la gente se dio cuenta que le mentimos y que nuestro gobierno es para proteger a los más ricos. En las encuestas bajamos en caída libre… tendremos que ocupar nuestra carta secreta, nuestro as bajo la manga: atacar al Partido Comunista”.



Cuánta mediocridad. https://t.co/UnNqPgDVly — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) May 11, 2026

Por su parte, la también congresista Nathalie Castillo dejó su propia acusación contra el Ejecutivo: "Resulta profundamente irresponsable y deshonesto que el presidente Kast intente instalar la idea de que el Partido Comunista o sectores de oposición 'buscan agitar las calles'", indicó.

Incluso, fue más allá y relacionó el tenso panorama actual de la administración de Kast con las controvertidas declaraciones: "Cuando un gobierno no logra responder a las urgencias sociales, económicas y de seguridad, recurre al viejo manual de buscar enemigos internos y alimentar la polarización para desviar la atención de su propia crisis", afirmó.

Resulta profundamente irresponsable y deshonesto que el Presidente Kast intente instalar la idea de que el Partido Comunista o sectores de oposición “buscan agitar las calles”, justo cuando su gobierno vuelve a enfrentar una nueva caída en aprobación y una creciente sensación de… — Diputada NatiCastillo💕 #NoADominga 🌱 (@naticastillo_r) May 11, 2026

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