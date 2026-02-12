VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia

VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba

¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba
"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja

"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja
Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”

Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo

En medio de la ceremonia de firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) de Maricunga, celebrada este jueves en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric sorprendió tanto a los asistentes del evento como a los usuarios en redes tras llegar acompañado de su hija Violeta

Según las imágenes compartidas por T13, la pequeña, nacida el 26 de junio de 2025, se robó todas las miradas mientras su padre firmaba el importante documento. Es más, Violeta tuvo un lugar especial junto a Aurora Williams, ministra de Minería, y Máximo Pacheco, presidente de Codelco, en la foto oficial.

Tras la firma del contrato, fue Macarena Lobos, ministra Secretaria General de la Presidencia, quien se encargó de cuidar a la infante en lo que el mandatario daba su discurso ante los presentes. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Por qué llegó hasta el evento con su hija? 

"Como es evidente, estoy con Violeta. A la mamá se le terminó el postnatal y hoy cuando iba saliendo de la casa, no pude dejarla, así que decidí traérmela a la pega", explicó el jefe de Estado.

Asimismo, expresó: "Además creo que este proyecto, lo que estamos haciendo, habla del futuro de Chile y la generación de Violeta es el futuro de Chile. Es algo de lo que estoy profundamente orgulloso".

"Se habla mucho en estos tiempos de cierre, de cuál es el legado, se especula y se debate, siempre me ha dado un poco de pudor esa discusión porque al final los legados los define el pueblo de Chile en función del reconocimiento o no que haya de la gestión que hemos realizado", reflexionó el presidente Boric antes de referirse a la firma del CEOL.

La actualización del CEOL

Cabe destacar, que fue en 2018 cuando el mencionado contrato se asignó a Codelco. Hoy, años después, se renueva con un foco distinto. Según se explicó en la ceremonia, su actualización busca impulsar una nueva etapa marcada por el desarrollo productivo, la innovación y la tecnología, como parte de la Estrategia Nacional del Litio.

Dentro de ese marco, en el mapa del litio chileno, Maricunga ocupa un lugar privilegiado: solo el Salar de Atacama lo supera en concentración del mineral, convirtiéndolo en el segundo más importante del país.

Te puede interesar: Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”

NOTAS DESTACADAS

¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba

¡Alzó la voz ante críticas! Camila Vallejo separa cooperación humanitaria de política tras apoyo de Chile a Cuba
"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja

"Los voy a reventar a balazos": La deslenguada amenaza a clientes de AutoMac que terminó con tres carabineros dados de baja
Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”

Reo acusado de canibalismo confesó y reveló escalofriante relato del crimen: "Comencé a desesperarme por lo que había hecho”
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer