VIDEO | ¡Bien acompañado! El tierno momento protagonizado por el presidente Boric en importante ceremonia

En medio de la ceremonia de firma del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) de Maricunga, celebrada este jueves en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric sorprendió tanto a los asistentes del evento como a los usuarios en redes tras llegar acompañado de su hija Violeta.

Según las imágenes compartidas por T13, la pequeña, nacida el 26 de junio de 2025, se robó todas las miradas mientras su padre firmaba el importante documento. Es más, Violeta tuvo un lugar especial junto a Aurora Williams, ministra de Minería, y Máximo Pacheco, presidente de Codelco, en la foto oficial.

Tras la firma del contrato, fue Macarena Lobos, ministra Secretaria General de la Presidencia, quien se encargó de cuidar a la infante en lo que el mandatario daba su discurso ante los presentes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Por qué llegó hasta el evento con su hija?

"Como es evidente, estoy con Violeta. A la mamá se le terminó el postnatal y hoy cuando iba saliendo de la casa, no pude dejarla, así que decidí traérmela a la pega", explicó el jefe de Estado.

Asimismo, expresó: "Además creo que este proyecto, lo que estamos haciendo, habla del futuro de Chile y la generación de Violeta es el futuro de Chile. Es algo de lo que estoy profundamente orgulloso".

"Se habla mucho en estos tiempos de cierre, de cuál es el legado, se especula y se debate, siempre me ha dado un poco de pudor esa discusión porque al final los legados los define el pueblo de Chile en función del reconocimiento o no que haya de la gestión que hemos realizado", reflexionó el presidente Boric antes de referirse a la firma del CEOL.

La actualización del CEOL

Cabe destacar, que fue en 2018 cuando el mencionado contrato se asignó a Codelco. Hoy, años después, se renueva con un foco distinto. Según se explicó en la ceremonia, su actualización busca impulsar una nueva etapa marcada por el desarrollo productivo, la innovación y la tecnología, como parte de la Estrategia Nacional del Litio.

Dentro de ese marco, en el mapa del litio chileno, Maricunga ocupa un lugar privilegiado: solo el Salar de Atacama lo supera en concentración del mineral, convirtiéndolo en el segundo más importante del país.

Te puede interesar: Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”