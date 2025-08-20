¡Le llovieron aplausos! La contundente respuesta del presidente Boric frente a pifias en Chillán

En el acto oficial por el aniversario del nacimiento de Bernardo O’Higgins, celebrado este miércoles en la Región de Ñuble, el presidente Gabriel Boric se enfrentó a una ola de pifias por parte de algunos asistentes.

El episodio se registró en el clásico desfile realizado en la Plaza de Chillán Viejo, donde cada año se colocan flores en la estatua de O’Higgins como parte de la conmemoración.

Fue en ese contexto, que el jefe de Estado participó en la actividad dando un discurso. Sin embargo, fue rápidamente interrumpido por un grupo que pertenece, al parecer, a un comité de vivienda.

La respuesta de Boric

"Nos corresponde, como cada año, desde nuestra independencia, rendir homenaje a quien llamamos con toda justicia el padre de la patria", partió expresando el mandatario, mientras las pifias se hacían oír a lo lejos.

Mientras intentaba continuar con su discurso, los abucheos no se aplacaban. Frente a eso, lanzó: “Le pido a todos quienes están en esta plaza, respetar la historia de nuestra patria”, provocando con esto una lluvia de aplausos entre los presentes.

Eso sí, cabe destacar, que así como algunos no escatimaron en pifias, otros demostraron su apoyo al mandatario coreando: "Presidente, amigo, el pueblo está contigo". Después del acto, el presidente Boric tomó rumbo a Santiago, poniendo fin a una jornada que incluyó diversas actividades en la Región de Ñuble.