“No estoy para polémicas tan chicas”: Así respondió el presidente Boric a sentidas críticas de Kast

En medio de la discusión por los recursos fiscales, el presidente Gabriel Boric respondió a las críticas del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. El jefe de Estado restó dramatismo al cruce de declaraciones y subrayó que el debate en torno al presupuesto es totalmente legítimo.

Recordemos que el abanderado de derecha arremetió contra la gestión del Ejecutivo, cuestionando la forma en que se ha administrado el país. En ese contexto, criticó la reacción del mandatario frente a su propuesta de reducir en 6.000 millones de dólares el gasto público, llegando incluso a calificar al mandatario de “cobarde”.

La respuesta del presidente Boric

Más tarde, la máxima autoridad fue consultada por la prensa sobre las furiosas declaraciones de la carta de oposición. "Yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento, y eso es lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo", sentenció Boric. "Y que yo, como Presidente de la República, tenga una opinión al respecto, me parece que es del todo legítimo", agregó.

"Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario, y defender lo logrado es parte de nuestra labor", cerró el presidente Boric respecto a su cruce con Kast.

Mientras tanto, José Antonio Kast recalcó en su protesta luego de la cadena nacional realizada por el jefe de Estado que "se cuida de no decir mi nombre, pero todos los chilenos verán la verdad en 45 días", pasando las tensiones a un plano personal.