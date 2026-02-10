Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Por: Catalina Martínez

El presidente Gabriel Boric arremetió contra Donald Trump y, en contraste, celebró el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, una presentación que destacó por su fuerte presencia de referencias latinoamericanas y que calificó como un “acto geopolítico".

Este martes, el mandatario llegó hasta el lanzamiento de Latam-GPT, una iniciativa de inteligencia artificial que aspira a convertirse en un modelo de lenguaje abierto para toda América Latina y el Caribe.

Durante su intervención, el mandatario ubicó el lanzamiento dentro de un escenario marcado por tensiones con Washington y por el resurgimiento de discursos vinculados a la doctrina Monroe, impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump. 

Fue bajo ese contexto que el jefe de Estado evocó el reciente show del cantante puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl, interpretándolo como un gesto cultural cargado de resonancias políticas.

El potente mensaje del presidente Boric

“Fue un acto muy potente, yo diría que un acto geopolítico. Porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe. De comienzos del siglo XIX, que decía ‘América para los americanos’, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses”, sentenció de entrada. 

En ese sentido, Boric destacó que “Bad Bunny les dice en medio de su fiesta más masiva que los americanos somos todos los que vivimos en el continente americano”.

“Eso que se expresa en manifestaciones culturales también es necesario que tenga una expresión en el lenguaje. Y ese lenguaje, nos guste o no, está muy determinado por la inteligencia artificial. No tenemos que temerle, tenemos que verla como oportunidad”, concluyó el mandatario. 

