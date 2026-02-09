“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

En el Palacio de La Moneda y acompañado por su gabinete ministerial, el presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la promulgación de la ley que da origen al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, “Chile Cuida”.

La nueva normativa representa un hito en materia social, al consagrar como obligación legal, tanto para el Estado como para el sector privado, la promoción de la corresponsabilidad social y de género.

¿Qué dice la Ley Chile Cuida?

Este nuevo sistema funciona como una red de apoyos y beneficios pensados para quienes necesitan cuidados —niños, personas mayores o con discapacidad— y también para quienes cuidan, una tarea que en su mayoría realizan mujeres. Esta ley se sostiene sobre tres pilares

Corresponsabilidad: Repartir la carga de cuidados entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias.

Repartir la carga de cuidados entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Conciliación y Autocuidado: Herramientas para que quienes cuidan puedan tener tiempo propio y prevenir la violencia.

Herramientas para que quienes cuidan puedan tener tiempo propio y prevenir la violencia. Prevención: Medidas para evitar el agotamiento físico y mental de las cuidadoras.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Presidente Boric arremete contra la UDI

En medio del ambiente de celebración por la promulgación de la nueva ley, el presidente Boric tomó la palabra para ir más allá del acto protocolar. Desde el podio, lanzó una dura crítica a la Unión Demócrata Independiente (UDI), a la que acusó de frenar la Ley de Sala Cuna Universal, una iniciativa que —en sus palabras— sigue siendo una “tarea pendiente” clave y directamente ligada al sistema de cuidados.

“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna... ¿Saben lo que dicen en privado? Que no quieren darle un logro al Gobierno. Esto no se trata de un logro, se trata de dignidad para las mujeres”, sentenció la máxima autoridad nacional.

El mandatario fue más allá y planteó una salida política para destrabar el proyecto. Propuso que la oposición pueda adjudicarse el mérito de la iniciativa o, incluso, que la firma final quede en manos del próximo gobierno, siempre que la ley logre aprobarse durante la primera semana de marzo.

Ministra Orellana y ley de Sala Cuna Universal

En esa misma línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que este avance se conecta con otras iniciativas de la agenda de género, mencionando entre ellas la ley de las 40 Horas.

Orellana recalcó que el acceso a sala cuna debe entenderse como un derecho compartido entre padres y madres, enfatizando que esta medida es clave para terminar con el “castigo” laboral que históricamente han enfrentado las mujeres frente a la maternidad.

Te puede interesar: “El Gobierno llegó tarde”: Así respondió bancada UDI a ola de críticas por “freno” en ley de Sala Cuna