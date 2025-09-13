Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Autor: Por José Antonio Álvarez de Toledo - Vicerrector Académico, Instituto Profesional AIEP

En Chile persiste una idea muy instalada a todo nivel: que la universidad es la ruta “correcta” y que la formación técnico-profesional es una opción de segunda clase. Esta manera de ver la educación superior implica un sesgo cultural que se transmite de generación en generación, reforzado por discursos sociales, expectativas familiares e, incluso, por políticas públicas que, aunque bien intencionadas, priorizan el camino académico tradicional como sinónimo de éxito.

El problema es que esta visión no solo es injusta, sino que es profundamente ineficiente. La economía contemporánea, marcada por la automatización, la transición energética y la digitalización, necesita urgentemente técnicos y profesionales especializados que puedan adaptarse a contextos productivos cambiantes, con competencias prácticas y una formación orientada a resultados. En otras palabras, el mundo del trabajo de hoy —y más aún el de mañana— depende de quienes puedan “hacer que las cosas pasen” en terreno, no solo de quienes diseñan estrategias desde una oficina.

Según datos de la OCDE, en países como Alemania, Suiza o Finlandia, más del 40 % de los estudiantes opta por itinerarios técnico-profesionales, con tasas de empleabilidad que superan el 80 % a pocos meses de egresar.

En Chile, la matrícula de pregrado llegó a 1.327.344 inscripciones, un 3,9% más que en 2024 y 10,2% más que hace cinco años. Además, un 11,5% de las matrículas corresponde a Centros de Formación Técnica (CFT), un 33,4% a Institutos Profesionales (IP) y un 55,1% a universidades; sin embargo, hace cinco años un 42,6% de las matrículas eran técnico-profesionales lo que implica un alza de 2,3 puntos porcentuales. Otro dato relevante para quienes estudian y trabajan: los programas de estudio a distancia o no presenciales están siendo el motor del crecimiento de la matrícula reciente. En 2025, la matrícula TP a distancia aumentó 15,1% respecto de 2024 y, entre 2021 y 2025, subió 110,7%. Esto habla de flexibilidad real para compatibilizar estudio, empleo y familia.

A lo anterior, se suma un fenómeno que ha vuelto a la agenda: el “desempleo ilustrado”. En las últimas semanas, Economía y Negocios de El Mercurio destacó que la subida del desempleo ha sido más fuerte entre personas con educación superior que en el promedio, y que la presión sobre este grupo se ha ido complejizando. Las carreras técnicas de ciclo corto—bien diseñadas y actualizadas—ofrecen una respuesta rápida para reinsertarse, recualificarse o especializarse cuando el mercado cambia.

Este menosprecio cultural tiene consecuencias directas: escasez de talento en sectores estratégicos, desajuste entre la oferta educativa y las necesidades productivas, y una sobrecarga de profesionales universitarios en áreas saturadas. El resultado es una pérdida de competitividad para el país y un desaprovechamiento de oportunidades para miles de jóvenes y adultos que podrían insertarse rápidamente en empleos de calidad.

Entonces, ¿por qué seguimos mirando en menos lo técnico? El prejuicio de que “lo técnico es para quienes no pudieron entrar a la universidad” desconoce la realidad del trabajo y de las trayectorias de vida. Las carreras de ciclo corto permiten insertarse más rápido, abrir puertas en plazos breves y moverse laboralmente con mayor agilidad. Para el estudiante trabajador, significan mantenerse vigente, estudiar sin abandonar ingresos, desarrollar competencias aplicables desde temprano y, si así lo desea, progresar luego a niveles superiores con reconocimiento de aprendizajes. No es un “plan B” sino una decisión inteligente y oportuna.

La conversación pública debería moverse, entonces, desde el “qué título vale más” al “qué solución aporta más”. Chile necesita técnicos y profesionales capaces de poner en marcha proyectos en salud, energía, logística, construcción, manufactura y servicios. Y necesita que dejemos atrás la mirada que ve la educación técnico-profesional como menor. Los datos de SIES muestran crecimiento, diversidad y flexibilidad; la evidencia laboral reciente pide más trayectorias cortas, con salida rápida y progresión posible.

Subvalorar lo técnico es subvalorar nuestra capacidad de avanzar. La cultura del “solo universidad” ya no responde a los desafíos del siglo XXI. Dignificar la formación técnico-profesional es apostar por la movilidad social, por la productividad y por un país que reconoce distintos caminos para aportar. Para miles de jóvenes y adultos trabajadores, estas carreras son la llave para entrar antes al mercado laboral, mejorar ingresos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. No es solo una cuestión de percepción: es una decisión práctica para el Chile que queremos construir.

Esta columna es parte de un espacio abierto en Periscopio que busca fomentar la reflexión y la conversación en torno a temas de interés público.

El contenido y las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor o autora, y no representan necesariamente la mirada editorial de Periscopio.

Quien firma esta columna no integra nuestro equipo ni recibe compensación por su publicación. Si te gustaría compartir tu opinión o proponer una columna, puedes escribirnos a: [posorio@grupoperiscopio.com]