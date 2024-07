Ponen en duda el nivel de Carlos Palacios en Colo Colo y dejan duras declaraciones por su futuro

Carlos Palacios no tuvo el mejor primer semestre en Colo Colo pero de todas formas se las arregló para ser una de las figuras del equipo. Es por esto que la "Joya" esta siendo buscada intensamente desde Boca Juniors, aunque en Chile cuestionaron duramente y sin filtro esta situación.

La encargada de esto fue Verónica Bianchi, panelista de TNT Sports que dijo que "Palacios no está pasando su mejor momento, entonces eso a mí me llama la atención. ¿Qué le ve Juan Román Riquelme que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Que tiene talento lo tiene, pero no está pasando su mejor momento".

Pero esa fuerte crítica solo quedó ahí, pues después valoró de todas formas el fichaje. "Más allá de si se da este traspaso o no de Carlos Palacios a Boca, me gusta que nos estén viendo desde Argentina y ya hay varios jugadores (...) Hace 3 o 4 años no éramos un mercado vistoso para Argentina y hoy sí".

Quizás te pueda interesar: ¡Lo hicieron de nuevo! Chilenos arruinan banderazo argentino en Times Square mostrando penal de Alexis Sánchez

Vero Bianchi criticó el nivel de Carlos Palacios.

Recordar que el interés de Boca Juniors por el chileno va en serio e incluso estuvo liberando cupos de extranjeros para poder contratar al "7" albo. De todas formas el conjunto xeneize tendrá que desembolsar una buena suma de dinero para quedarse con sus servicios, pues tiene una cláusula de salida de 4.5 millones de dólares.

De todo este dinero solo el 40% es para el Cacique ya que el resto irá a las arcas de Vasco Da Gama, club dueño del 60% restante. De momento solo queda esperar si el conjunto argentino paga o no la millonaria cifra, situación que podría definirse en las próximas semanas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol