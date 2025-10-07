Despedida de soltera en hospital de Antofagasta: Aclaración de dirigente encendió el debate en vivo

Polémica despedida de soltera en Hospital de Antofagasta encendió el debate en vivo

Por: Catalina Martínez

Marta Ponce, quien encabeza la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fentess) en el Hospital de Antofagasta, informó que se adoptarán sanciones contra las funcionarias involucradas en una celebración de despedida de soltera dentro del establecimiento. Sin embargo, aclaró en conversación con Contigo en la Mañana que “esto no es algo habitual”.

“No justificamos esta despedida de soltera, pero cuando se hacen estas cosas dentro del recinto, sea lo que sea, nunca se abandona la atención a los pacientes, porque se van turnando”, sostuvo Ponce en el espacio de CHV.

Tras las declaraciones de la entrevistada, Julio César Rodríguez intervino para decirle que “el horario de colación tampoco es para hacer una despedida de soltera”.  

A lo que la dirigente recalcó: “Sí, nosotros no estamos justificando esta supuesta despedida de soltera, pero esto no es habitual. Cuando se hacen estas cosas dentro de un recinto nunca se abandona la atención, eso es lo que quiero que entiendan”. 

“Lo que pasa es que se ha hecho un prejuicio”

Pero JC insistió en su crítica: “Permítanos dudar de lo que usted dice porque en el video no se ve gente preocupada por lo que pasa afuera o si hay gente de uno o más turnos. Esto se descubrió porque subieron un video. Estamos con el legítimo derecho de sospechar”.

“Lo que pasa es que se ha hecho un prejuicio, porque si viéramos el video completo (se ve que) no hay más de cuatro o cinco personas, así que no es un turno completo”, replicó Marta Ponce.

En ese momento, Eduardo de la Iglesia metió la cuchara y preguntó: “¿Por qué me quedo con la sensación de que usted nos justifica un poco la historia? Acá uno espera que ustedes digan ‘nos equivocamos’, ‘perdón’, pero se busca la cosa menor, como si fuera ‘un cafecito’”. A lo que la dirigente aclaró: “Nosotros no estamos justificando, estamos diciendo que no es una situación habitual y no todos los funcionarios participaron”.

