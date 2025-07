Mauricio Pinilla fulmina a Jorge Almirón y su pataleta tras el Superclásico: "Fresco y sinvergüenza"

Si bien ya pasó una semana desde que Universidad de Chile derrotó a Colo Colo en un tenso Superclásico 197, la polémica continúa fuera de la cancha, y es que luego de que Jorge Almirón aprovechara su reciente conferencia de prensa para acusar un robo a su equipo, Mauricio Pinilla encaró sin filtro al DT del Cacique.

Así es, este viernes el estratega enfrentó a los medios de comunicación en el Estadio Monumental, donde se descargó con todo por la actuación de Piero Maza en el duelo ante la U: "El último partido lamentablemente suma una derrota y el análisis de cómo se dio el partido, de los robos, de los penales, no se evalúa eso, se evalúa más de la derrota".

"El último partido fue muy triste para todos, porque se hizo un muy buen partido, todo lo que se hablaba antes quedó tapado por el buen juego del equipo y los superamos en muchas partes del juego y los penales cambiaron todo. Eso va sumando y se ve como algo muy negativo", profundizó el trasandino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En su rol como comentarista de Radio Agricultura, Pinilla reaccionó a los dichos del técnico del 'popular', a quien no se lo mandó a decir con nadie: "Almirón es un fresco, un sinvergüenza, a él lo han ayudado toda la vida. Ha estado en otros equipos grandes y viene a quejarse ahora por los penales el sinvergüenza".

En esa línea, el otrora delantero de Universidad de Chile se alineó con las decisiones arbitrales de Maza y afirmó que cada uno de sus controversiales cobros fueron correctos, por lo que no aguantará más que se le quite precio a la victoria de los azules: "No fueron robos, fueron penales, todos. Los tres fueron penales".

Te puede interesar: ¿Cortado del equipo? Jorge Almirón aclara la situación de Cristián Zavala en Colo Colo