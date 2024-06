"Te desordena todo": Piden a Gareca más mano dura con Alexis Sánchez en la Selección Chilena

Pese a recibir el premio como jugador del partido por parte de la Conmebol, Alexis Sánchez no tuvo un buen encuentro en el debut de La Roja en la Copa América contra Perú, y un reconocido relator del fútbol chileno le recomendó a Ricardo Gareca ponerle límites al delantero y explicarle su verdadero rol dentro de la cancha.

Así es, tras el pobre empate sin goles en esta nueva edición del Clásico del Pacífico, fue Alejandro Lorca quien analizó lo mostrado por el 'niño maravilla', y en conversación con Bolavip criticó las actitudes del atacante en el deslucido duelo llevado a cabo en Texas: "Muy enojado con el mundo, muy para Alexis fútbol club".

Igualmente, el narrador fue claro en que aún no es momento de jubilar al histórico de la selección, pues sigue siendo un futbolista sobresaliente: "No voy a negar que él, no obstante su edad y no obstante su falta de titularidad en el Inter, es un jugador que en Chile no tiene similitudes, no hay un Alexis bis y en ese sentido debe jugar".

Tras ello, se dirigió al técnico Gareca, explicando que es momento de hacer un rayado de cancha: "Tiene que haber un técnico que le diga mire don Alexis, usted es importante, usted es clave, no solamente en lo futbolístico, en lo espiritual, en lo anímico, en el espejo que significa para los jóvenes, pero usted me juega aquí y me hace esto, si no yo lo saco".

"No debe temblar la mano en sacarlo, porque de verdad te desordena todo", agregó Lorca, que para finalizar aseguró no comprender del todo cuál era la posición de Alexis Sánchez en el esquema de Chile ante los peruanos: "No sé de qué jugó. Te juro, no sé, está en todos lados, y no hizo nada, salvo perderse un gol hecho".

