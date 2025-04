"Es borracho y adicto": Periodista argentino acusa a Carlos Palacios de llevar una vida llena de excesos

Cuando la situación de Carlos Palacios y su marginación en Boca Juniors por no llegar a un entrenamiento parecía quedar en el pasado, desde Argentina lanzaron graves acusaciones en contra del jugador, las cuales apuntan a su vida privada y la verdad detrás de su mediático castigo impuesto por Fernando Gago.

Como bien es sabido, el ex Colo Colo no pudo llegar a una de las prácticas en La Bombonera tras sufrir un pequeño accidente automovilístico cuando se dirigía al aeropuerto y perder su vuelo desde Chile al país trasandino, y como consecuencia no fue considerado por su técnico para enfrentar a Newell's Old Boys.

Sin embargo, el periodista de espectáculos Jorge Rial aprovechó su programa en Radio 10 para desmentir dicha versión de los hechos, además de criticar la vida de la 'Joya' fuera de las canchas: "Es borracho y tiene problemas de adicción. ¿O te piensas que la sanción fue por el avión? ¡Se fue de joda!".

En esa línea, el comunicador trasandino reconoció que en un principio le gustaba la idea de ver al ofensivo en el cuadro 'xeneize', pero insiste en que los presuntos excesos cambiaron su perspectiva: "Cuando lo vi contra River en Colo Colo dije que era jugador para Boca, el problema es que tiene una vida privada terrible".

Y por si eso era poco, Rial cerró su discurso con un llamativo anuncio, y es que para demostrar que sus acusaciones son ciertas, supuestamente revelará un bombazo que podría dañar seriamente la reputación de Carlos Palacios en Argentina: "El miércoles voy a contar algo más de Palacios. Le doy 48 horas".

