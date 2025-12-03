Sin vuelta atrás: Peñarol toma decisión final con Brayan Cortés y Colo Colo está atento

Brayan Cortés salió a préstamo para vivir su primera experiencia en el extranjero pero, para mala fortuna suya, esta no salió como esperaba. El arquero no pudo demostrar jerarquía para convencer a la dirigencia de Peñarol, razón por la que el equipo charrúa ya tomó una decisión respecto a su futuro.

Según información del periodista Wilson Méndez, de Carve Deportiva, después de la evaluación durante su estadía, finalmente el equipo uruguayo decidió no ejercer la opción de compra por el guardameta, la cual ascendía a 1.2 millones de dólares.

Brayan Cortés tendrá que volver a Colo Colo

Así las cosas, finalmente Cortés tendrá que retornar a Colo Colo para realizar la pretemporada con el club y planificar el 2026 en el Estadio Monumental. Sin embargo, el plan del arquero es seguir en el extranjero, aunque para ello su agencia de representación deberá trabajar para buscar un club que se interese en él.

Peñarol no comprará el pase de Cortés.

Este es también un panorama complejo para Colo Colo, pues tendrán que pensar en cómo solventar el alto sueldo del arquero. El Cacique no lo pasa bien económicamente y los 60 millones de pesos que recibe Cortés serán un verdadero dolor de cabeza, más aún si mantiene el bajo nivel mostrado durante este 2025.

Los números de Cortés en Peñarol

En 21 partidos disputados durante su estadía en terreno uruguayo, Cortés recibió 18 goles y cosechó 10 vallas invictas, estadísticas que no alcanzaron a convencer en un club que en 2024 alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

