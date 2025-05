¡Por querer desmarcarse de su cercanía con Pinochet! Paty Maldonado arremetió contra Evelyn Matthei

En el último episodio de Only Fama, el programa dedicó un amplio segmento a la trayectoria de Paty Maldonado. Durante la emisión, se hizo un recorrido por su carrera en la televisión, destacando sus apariciones en distintos formatos y reviviendo los controversiales momentos que marcaron su alejamiento de la pantalla chica.

La cantante ha sido objeto de críticas constantes debido a su estrecha relación con el dictador Augusto Pinochet, a quien sigue manifestando su apoyo. No obstante, recientemente expresó su desacuerdo con algunos de sus antiguos aliados políticos, señalando que han suavizado su discurso con el tiempo.

En sus declaraciones, mencionó directamente a la candidata presidencial Evelyn Matthei. “Hay una candidata presidencial que es la señora Evelyn Matthei, anduvo conmigo en las calles cuando se lo llevaron detenido a Pinochet (en Londres), alegábamos en las calles y hoy día ‘no, no, no’”, comenzó apuntando.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

A pesar de las críticas, Maldonado afirmó con contundencia que seguirá siendo pinochetista hasta el final y que nada hará cambiar sus convicciones. José Antonio Neme le preguntó directamente: '¿No crees en la moderación de Evelyn Matthei?', a lo que ella respondió que no.

“Mis principios políticos no me los va a cambiar nada ni nadie”, afirmó. Además, señaló que la candidata presidencial ha intentado distanciarse de la figura del dictador por razones de conveniencia.

“Ella se moderó por conveniencia, para llegar al poder, no por convicción. A mí no me vengan con el cuento ‘ahora soy más tirada para la izquierda, no más bien de centro izquierda, no más bien soy de centro derecha’. O tú eres o no eres”, sostuvo Paty Maldonado. “Hoy día tú para ser candidato a la presidencia tienes que estar en la mentira”, cerró.