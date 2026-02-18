La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

Por: Catalina Martínez

La desaparición de una pareja en el sector cordillerano de la Región de Atacama, denunciada el sábado, finalmente tuvo un desenlace alentador. Valentina Lorca (25) y Kevin Gebert (27), oriundos de Antofagasta, dieron a conocer en las últimas horas la medida crucial que les permitió resistir ante el adverso panorama. 

Según informó T13, después de una intensa búsqueda que se extendió por jornadas, funcionarios de Carabineros encontraron a los jóvenes. Así, tras la aterradora experiencia, este miércoles ambos lograron reencontrarse con sus familias.

¿Cómo fue que desaparecieron? 

Valentina y Kevin, quienes habían planificado un viaje para celebrar el Día de San Valentín, vieron sus intenciones truncadas debido a las condiciones climáticas. De hecho, en los registros postoperatorio se observa que su vehículo quedó atascado y hundido en el terreno.

El propio Kevin reconocía que estaba acostumbrado a recorrer rutas similares en la región de Antofagasta, pero en esta ocasión las condiciones meteorológicas que enfrentaron en Atacama terminaron siendo mucho más complejas de lo previsto.

Aunque la preparación no fue suficiente para evitar el extravío, sí resultó clave para enfrentar la emergencia, ya que llevaban comida, abrigo y suministros para aguantar por lo menos una semana

Una decisión clave  

Dentro de esa línea, el joven reveló la estrategia que resultó clave para su sobrevivencia: Quedarse cerca del vehículo a la espera de ser encontrados. En su relato, explicó que evitaron alejarse y buscar un resguardo debido a que el más cercano se encontraba a cuatro horas de caminata. 

"No tenía sentido caminar en el desierto para morir. La verdad, sin agua, sin alimento... nosotros en el auto teníamos abrigo, teníamos agua, teníamos comida como para estar cinco o seis días preparados", sentenció Kevin. 

En tanto, su novia Valentina, expresó: "Desconocíamos realmente. Nosotros no sabíamos sobre eso y nos pegó muy fuerte. Teníamos mucho dolor de cabeza, yo por mi parte vómito. No podía comer, no podía tomar agua. Pero logramos salir de esto gracias a mucha fe, esperanza y a las instituciones también".

Rolando Lorca, padre de la joven, se refirió también a la traumática experiencia que vivieron como familia. "Es el fin de esta pesadilla, de este infierno, porque los momentos que vivimos no se lo damos a nadie. No hay palabras para graficar el dolor que sentimos, en particular las madres de Kevin y Valentina. Fueron momentos muy muy difíciles", sinceró, de acuerdo con el citado medio. 

