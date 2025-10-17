“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido

Tras el hallazgo del helicóptero de la FACh, MH-60M Black Hawk en la región de Aysén, se confirmó una noticia que estremeció a la entidad militar: el fallecimiento del capitán Sergio Hidalgo, uno de los cuatro tripulantes a bordo y piloto de la nave.

La tragedia ocurrió en medio de una misión humanitaria destinada a llevar atención médica a zonas apartadas del sur. Según informó la ministra de Defensa, Carolina Delpiano, tres tripulantes lograron sobrevivir y fueron trasladados a Santiago, pero el piloto murió en el sitio del accidente.

Luego de conocerse la noticia, la pareja del capitán Hidalgo, Ignacia Vega, publicó un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. Un último adiós donde recordó los diez años que compartieron juntos.

“Mi único y más grande amor: te robaste mi corazón, y aquí estoy, casi una década juntos. Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”, expresó la mujer según consta en 24 Horas, acompañando el texto con una imagen en tono de despedida.

También dejó entrever el profundo vínculo que los unía: “Esas mismas alas que me diste siempre para ser feliz, para crear, para ser yo, para amarte porque un amor así no lo encontraré en ninguna parte. Te espero”.

La joven mujer reflexionó además sobre la pérdida y el amor que compartieron. “Ni una maleta de lingotes podría darme certeza en estos momentos. Solo queda la sensación de haber actuado bien y haberlo dado todo por esa persona”, sinceró.

Finalmente, Ignacia Vega concluyó su mensaje con una frase que reflejaba tanto su dolor como su agradecimiento por el piloto fallecido. “Si hay algo que pudiera hacer, sería retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuera el último”, cerró.