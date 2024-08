Esteban Paredes saca a la luz tenso momento con la Garra Blanca cuando Colo Colo casi desciende

El año 2020 es el peor en los 99 años de historia que ha vivido Colo Colo, pues los albos estuvieron a un partido de descender por primera vez. En ese momento la Garra Blanca no se quedó de brazos cruzados y ahora Esteban Paredes reveló un tenso momento que vivieron con los fanáticos del Cacique.

"La relación con los hinchas… Iban los muchachos afuera del camarín. De frente, diciéndonos las cosas a mis compañeros. Eso nunca lo he contado. Se dio algo fuerte. No se llegó a las manos obviamente, pero sí un: ‘tú tienes que hacer esto y esto’, nos fueron a encarar. Estábamos todos, los juveniles no estaban, eran seis personas", afirmó Paredes en El Legado.

En ese sentido, la leyenda de los albos agregó que "nosotros escuchábamos, dialogamos y creo que fue bueno. Ellos no fueron a amenazar, no, jamás, pero sí fueron porque estaban preocupados, o sea su equipo iba a descender, yo creo que cualquiera va".

Paredes revela tenso momento con la Garra Blanca.

Finalmente, el máximo goleador del fútbol chileno contó cómo vivió personalmente la horrible temporada de los albos. "No miraba redes sociales, no miraba los diarios, eso nunca lo miré. Porque te va quemando la cabeza. Yo veía a compañeros sufrir. Algunos no querían jugar".

Es así como Paredes sacó a la luz una situación con la Garra Blanca de la que nunca nadie había comentado nada. De todas formas la situación en el momento no pasó a mayores y los albos no descendieron, así que todo es recordado como una buena anécdota.

