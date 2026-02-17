“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast

“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes

¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes
Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show

Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show
Cómo la mamá de Tomás Bravo busca transformar la tragedia en cambio tras 5 años

“Quiero dar un giro en todo esto”: Cómo la mamá de Tomás Bravo busca transformar la tragedia en cambio tras 5 años
Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores

La investidura de José Antonio Kast está cada vez más cerca, y las tensiones entre oficialismo y oposición se mantienen a flor de piel. En ese sentido, el debate que ha perdurado hasta ahora es el de la presunta necesidad de un “gobierno de emergencia”. Consigna bajo la cual se enmarcó tanto la campaña del presidente electo como su actual periodo de espera hasta el cambio de mando. 

Choque de Gobiernos

Bajo ese contexto, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Recordemos que, en conversación con CNN Chile, el secretario de Estado sentenció: "Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social".

Eso sí, antes que Ossandón, fue el propio Kast quien contestó a los dichos de Elizalde. Según consignó T13, el líder de ultraderecha llamó a no perder de vista los “problemas reales” del país. A eso sumó una invitación a revisar qué está funcionando y qué no, además de advertirle: "No aprovechemos las últimas instancias para amarrar".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

La arremetida de Ossandón 

Frente a eso, el presidente de la Cámara Alta fue consultado respecto a los choques entre gobierno entrante y saliente. "Desgraciadamente siempre pasa, pero la gente en la calle no está ni ahí con eso. La gente está preocupada de que al presidente electo José Antonio Kast le vaya bien y que sobre todo parta por la delincuencia", sentenció, de acuerdo con el citado medio. 

"Todas estas peleas creo que le hacen muy mal a la política y nos sacan del foco principal", expresó Ossandón a las afueras de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Eso sí, no evitó cuestionar las palabras del ministro Elizalde, a la vez que insistió en la necesidad de, a su juicio, un gobierno de emergencia. "Claramente que hay un gobierno de emergencia, lo que pasa es que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas", manifestó. 

Al final, el senador aclaró que, pese a sus dichos respecto al gobierno del presidente Gabriel Boric, "no quiere decir que yo como presidente del Senado haya tenido mala relación con este gobierno, porque mi rol es articular".

Te puede interesar: Tensión en el Senado: Debate por la presidencia deja en duda la reelección de Ossandón

NOTAS DESTACADAS

¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes

¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes
Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show

Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show
Cómo la mamá de Tomás Bravo busca transformar la tragedia en cambio tras 5 años

“Quiero dar un giro en todo esto”: Cómo la mamá de Tomás Bravo busca transformar la tragedia en cambio tras 5 años
Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social