“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast

La investidura de José Antonio Kast está cada vez más cerca, y las tensiones entre oficialismo y oposición se mantienen a flor de piel. En ese sentido, el debate que ha perdurado hasta ahora es el de la presunta necesidad de un “gobierno de emergencia”. Consigna bajo la cual se enmarcó tanto la campaña del presidente electo como su actual periodo de espera hasta el cambio de mando.

Choque de Gobiernos

Bajo ese contexto, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Recordemos que, en conversación con CNN Chile, el secretario de Estado sentenció: "Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social".

Eso sí, antes que Ossandón, fue el propio Kast quien contestó a los dichos de Elizalde. Según consignó T13, el líder de ultraderecha llamó a no perder de vista los “problemas reales” del país. A eso sumó una invitación a revisar qué está funcionando y qué no, además de advertirle: "No aprovechemos las últimas instancias para amarrar".

La arremetida de Ossandón

Frente a eso, el presidente de la Cámara Alta fue consultado respecto a los choques entre gobierno entrante y saliente. "Desgraciadamente siempre pasa, pero la gente en la calle no está ni ahí con eso. La gente está preocupada de que al presidente electo José Antonio Kast le vaya bien y que sobre todo parta por la delincuencia", sentenció, de acuerdo con el citado medio.

"Todas estas peleas creo que le hacen muy mal a la política y nos sacan del foco principal", expresó Ossandón a las afueras de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Eso sí, no evitó cuestionar las palabras del ministro Elizalde, a la vez que insistió en la necesidad de, a su juicio, un gobierno de emergencia. "Claramente que hay un gobierno de emergencia, lo que pasa es que Elizalde no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas", manifestó.

Al final, el senador aclaró que, pese a sus dichos respecto al gobierno del presidente Gabriel Boric, "no quiere decir que yo como presidente del Senado haya tenido mala relación con este gobierno, porque mi rol es articular".

