“Una deslealtad tremenda”: Ossandón apuntó sus dardos contra Checho Hirane por polémica con Matthei

Las tensiones continúan creciendo tras el enfrentamiento entre Evelyn Matthei y Checho Hirane. Todo a raíz de una entrevista radial que el comunicador realizó a la aspirante presidencial.

El comunicador reveló que, tras esa conversación, la ex alcaldesa de Providencia lo habría contactado con la intención de formar una alianza para participar en unas posibles primarias de Chile Vamos.

“Ella, al principio, no quería tener una primaria sola con Carter y obviamente la necesidad de primarias era un hecho de la causa, porque van a estar los otros en primarias hablando de política y la centroderecha va a estar muda porque no tiene primarias”, detalló el periodista en Radio Agricultura.

Como resultado de este incidente,el senador Manuel José Ossandón fue interrogado sobre el asunto y no tardó en apuntar sus dardos contra Hirane. “Si el periodista y humorista Checho Hirane cuenta una conversación personal, es un acto de una deslealtad tremenda”, lanzó.

“Yo tenía entendido que Evelyn Matthei y Checho Hirane eran amigos porque fueron compañeros de curso en la universidad, pero si ella le planteó algo así y él lo dijo, muy feo, me parece de parte de él, muy desleal”, agregó.

“No es lo mismo”

Por otro lado, el ex candidato presidencial negó cualquier acto de deslealtad por parte de Francisco Chahúan. En ese sentido, señaló que el senador también mencionó una conversación con Matthei, en la que ella incluso le habría sugerido abandonar RN para participar en las primarias. “Chahuán es una figura política y está grande. Yo estoy convencido que siempre ha creído que es competitivo y si él dijo ‘esta es mi oportunidad’ y eso es respetable”, afirmó.

“Yo creo que no es competitivo, pero él sí cree que es competitivo. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de competir, Chahuán dijo ‘esta es la mía’ y me parece loable y me parece que es una oportunidad de una persona que es política”, apuntó.

Eso sí, dejó en claro que “no es lo mismo que un comentarista o una persona que no está en la política le digan que vaya a una primaria, porque eso es una chacota”.