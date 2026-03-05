VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins se hace fuerte de local en Copa Libertadores

Esta semana están completamente activas las copas internacionales de nuestro lado del contiente, donde además de la definición de los equipos que se sumarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también se juega la última fase previa de la Copa Libertadores.

Por parte de nuestros representantes nacionales, el único equipo que queda con vida en esta fase previa de Copa Libertadores es O'Higgins, quienes se medirán en una llave de ida y vuelta ante el cuadro colombiano de Deportes Tolima.

Cabe recordar que en esta última instancia previa, si O'Higgins obviamente sale victorioso de la llave clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero en caso de ser superado por el cuadro colombiano, de todas formas llegará a la misma instancia pero en la Copa Sudamericana, por lo que ya tienen asegurada copa internacional para esta temporada.

El día de ayer, O'Higgins se enfrentó en condición de local al cuadro colombiano de Deportes Tolima por la última fase previa de la Copa Libertadores, en la búsqueda de meterse a la fase de grupos del certamen. Cabe recordar que en caso de perder la llave, de todas formas clasificará a la misma instancia, pero en la Copa Sudamericana.

Se hacen fuerte en casa

Tal como lo hicieron en la llave anterior ante Bahía, O'Higgins hace respetar su localía y venció por 1-0 a Deportes Tolima, gracias a la solitaria anotación de Francisco González. Ahora el duelo de vuelta se disputará el miércoles de la próxima semana en suelo colombiano desde las 21:30 horas.

Revisa a continuación el gol del Capo de Provincia:

