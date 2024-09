Nuevo video denuncia desde el Metro de Santiago genera indignación: "Un desastre que toleramos"

A través de redes sociales un usuario de Metro de Santiago denunció una nueva situación que le generó indignación mientras se transportaba. En concreto compartió un video de un músico en el vagón escribiendo: "Así se viaja en Metro de Santiago; secuestrados por estos jetones con su música de mierda y financiados por el viejabertismo impenitente".

El registro alcanzó más de 1.500 likes y tiene cientos de cometarios en apoyo del denunciante. “Sacó harta plata y seguidores en Instagram. Puras viejas Bertas financiando el tropicalismo” señaló más tarde el usuario en la misma red social donde decidió compartir su malestar, cabe mencionar que en Metro esta prohibido donar dinero a músicos al interior de los trenes.

Video viral de músico en el Metro

“Diles algo y saltan la mitad de los idiotas del carro a defenderlos. Es RESPONSABILIDAD de @metrodesantiago evitar que aborden. Pero anda a sacar una foto en el andén”, “Un desastre que toleramos solo por miedo”, “Es indignante, el problema es que no falta el idiota que les da plata”, “Debería haber una ley que prohíba eso, no músicos, no vendedores” y “Mientras reciban plata de los mismos pasajeros, seguirán ahí. Pésimo”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en el registro.

Recordemos que ha inicios de este año, un padre de un niño con TEA (Trastorno del Espectro Autista) envió una carta a El Mercurio mencionando la problemática que significa para las personas con esta condición que músicos toquen al interior de los trenes y señaló que existía una falta de empatía por parte de estos cantantes.

"Es desesperante la falta de empatía. Incluso a uno lo miran feo por bajarse y no escuchar su ´arte´. Ojalá se pueda tomar alguna medida para que los viajes en Metro sean realmente placenteros" comentó el padre del menor, Carlos Iturra. "Viajar con mi hijo en Metro se ha hecho insostenible. Mi hijo es autista, y junto con él debo sortear todos los ruidos estridentes" añadió.

