“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

El caso de la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, sufrió un remezón tras destaparse nuevos antecedentes. Como posible nueva línea investigativa, salió a la luz que la autoridad local habría estado haciendo préstamos a funcionarios del municipio.

Fueron las propias hijas de la concejala quienes aportaron estos datos, señalando directamente al administrador municipal, Rodrigo Cancino, quien le debía a su madre una suma en dólares.

La respuesta de Cancino

Tras destaparse la información, el funcionario público se defendió afirmando: “Cuando viajé al extranjero, a quien le pedía dólares era a ella y se los devolvía... Le quedé debiendo 100 dólares, porque los cambié a euros. Tengo los euros y tengo que cambiarlos a dólares”.

A pesar de la deuda, el hombre insistió en que no tiene responsabilidad alguna y respondió acusando a las hijas de María Ignacia. “Que pidan que te desvinculen de tu trabajo, que digan que yo la asesiné, que lo afirmen, es súper complejo. No sé por qué las hijas están mintiendo”, sentenció en conversación con Mucho Gusto.

Dentro de la misma línea, le recomendó a la jóvenes “pedir más recursos, que haya una labor investigativa más acuciosa” y, de esa forma, no estar “dando hipótesis de que este sí, de que este no”.

Por otro lado, contó que “dentro de las primeras conversaciones que yo tengo con Javiera (hija de María Ignacia González), me dice, ‘Rodrigo, ¿y si ella atentó contra su vida?‘“.

“Yo le digo que no quiero creer en eso. Entonces, me dice que lo único que se le ocurre es que la mamá atentó contra su vida, porque no ha llegado a su casa”, rememoró el administrador.

En tanto, las hijas de la concejala continúan poniendo en duda la versión entregada por Cancino y sostienen que el monto adeudado sería mucho mayor. “Me parece extraño que alguien que tenga el dinero para ir a Italia por 5 días, no tenga dólares. Luego de que desapareció mi mamá, igual me pareció extraño de por qué le pide dólares si allá se ocupan euros”, apuntaron.