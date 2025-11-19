“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B
Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista
Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja
Colo Colo busca a este jugador.

Justo a tiempo: Colo Colo recupera a importante jugador para cumplir con la regla Sub 21

El caso de la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, sufrió un remezón tras destaparse nuevos antecedentes. Como posible nueva línea investigativa, salió a la luz que la autoridad local habría estado haciendo préstamos a funcionarios del municipio.

Fueron las propias hijas de la concejala quienes aportaron estos datos, señalando directamente al administrador municipal, Rodrigo Cancino, quien le debía a su madre una suma en dólares.

La respuesta de Cancino 

Tras destaparse la información, el funcionario público se defendió afirmando: “Cuando viajé al extranjero, a quien le pedía dólares era a ella y se los devolvía... Le quedé debiendo 100 dólares, porque los cambié a euros. Tengo los euros y tengo que cambiarlos a dólares”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

A pesar de la deuda, el hombre insistió en que no tiene responsabilidad alguna y respondió acusando a las hijas de María Ignacia. “Que pidan que te desvinculen de tu trabajo, que digan que yo la asesiné, que lo afirmen, es súper complejo. No sé por qué las hijas están mintiendo”, sentenció en conversación con Mucho Gusto.

Dentro de la misma línea, le recomendó a la jóvenes “pedir más recursos, que haya una labor investigativa más acuciosa” y, de esa forma, no estar “dando hipótesis de que este sí, de que este no”.

Por otro lado, contó que “dentro de las primeras conversaciones que yo tengo con Javiera (hija de María Ignacia González), me dice, ‘Rodrigo, ¿y si ella atentó contra su vida?‘“.

“Yo le digo que no quiero creer en eso. Entonces, me dice que lo único que se le ocurre es que la mamá atentó contra su vida, porque no ha llegado a su casa”, rememoró el administrador. 

En tanto, las hijas de la concejala continúan poniendo en duda la versión entregada por Cancino y sostienen que el monto adeudado sería mucho mayor. “Me parece extraño que alguien que tenga el dinero para ir a Italia por 5 días, no tenga dólares. Luego de que desapareció mi mamá, igual me pareció extraño de por qué le pide dólares si allá se ocupan euros”, apuntaron. 

NOTAS DESTACADAS

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B
Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista
Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja
Colo Colo busca a este jugador.

Justo a tiempo: Colo Colo recupera a importante jugador para cumplir con la regla Sub 21
Conmebol y el formato 2030.

Fin de una era: el alocado formato europeo que planea Conmebol para las Eliminatorias 2030
Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios

¿Qué necesito para postular? Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios
Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine

¡ÚLTIMO MINUTO! Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine
¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?

“No ando con una mochila de votos” ¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?

¡También lo quiere la UC! Universidad de Chile tiene en la mira a figura de Coquimbo Unido
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Sigue en duda! Futuro de figura de Universidad Católica sigue sin resolverse

¡Con uno menos! La Roja logra recuperarse y se queda con una nueva victoria ante Perú
Rodolfo Carter toma drástica decisión tras ser acusado de “turismo electoral”

“Yo soy como el capitán Prat”: Rodolfo Carter toma drástica decisión tras ser acusado de “turismo electoral”
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¿Lo aceptarán? Goleador del Campenato Nacional fue ofrecido a Colo Colo
Colo Colo pierde a su figura.

¡Está cómodo en su equipo! Posible fichaje de Colo Colo les cierra las puertas