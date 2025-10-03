¡Video refuerza oscura teoría! Surgen nuevos hallazgos en caso de concejala desaparecida

Por: Catalina Martínez

Han surgido nuevas grabaciones que podrían arrojar luz sobre el enigma en torno a la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida desde hace cerca de cuatro meses.

Los datos iniciales sugerían que, después de compartir con conocidos en una casa cercana, la mujer de 73 años tomó su vehículo y, según se especuló en algún instante, pudo haber conducido en dirección al Río Loncomilla. El automóvil sigue sin aparecer, mientras que los esfuerzos de búsqueda se han desplegado principalmente en el cauce del río y en las zonas cercanas.

Esta semana, el Ministerio Público compartió con las hijas de la concejala imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia cercanas al hogar de las amistades que ella visitó. En esas tomas detectaron aspectos significativos que darían más sustento a sus sospechas.

Las imágenes muestran a la concejala entrando a la vivienda la noche del sábado 14 de junio. Sin embargo, no se registró su salida y, cuando su automóvil abandonó el lugar de madrugada, no se la vió subir a él.

“Podemos decir que mi mamá no iba manejando ese vehículo. No sabemos si ella iba arriba o no, pero al menos consciente o con su voluntad, ella no iba ahí“, sostuvo Javiera Gallegos. “Solo se le ve a ella llegando a ese lugar, pero no se podría aseverar que ella se sube al auto al menos de forma consciente y por decisión propia”, recalcó. 

Un detalle clave 

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Camila Gallegos, también hija de la concejala, señaló que “efectivamente, el auto que se ve en las distintas cámaras corresponde a mi mamá, pero se ve una silueta y, a nuestro parecer, no es ella la que va manejando“.

Luego, la joven hizo hincapié en un importante detalle. “La velocidad que lleva en la calle, yo diría que de 70 a 80 kilómetros por hora. De hecho, hay una parte en que hay un lomo de toro invertido en donde el auto como que sobrevuela y cae muy fuerte en el pavimento. Mi mamá siempre fue una persona que manejaba de manera muy cautelosa“, sentenció. 

A lo anterior se suma que el vehículo tomó un camino que su madre nunca solía recorrer. Ese detalle alimenta la inquietante sospecha que la familia mantiene sobre su destino.

“Pensamos que a ella la secuestraron y que en estos 3 meses y medio, a ella la mataron. Nos duele más pensar que podría estar viva y que puede estar sufriendo, siendo torturada”, expresó. Insistió además en que, a su juicio, “hay muchas inconsistencias” y que “hay gente que sabe y está siendo cómplice de esta terrible desaparición”.

