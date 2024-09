"Es peor que una película de terror": Nieta de María Elcira revela su gran temor a meses de la desaparición

A través de redes sociales la nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández dio a conocer su mayor miedo a cuatro meses que se le perdiera el rastro a su abuela, luego de que celebraran en familia el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas de Limache. En concreto la joven compartió un anuncio de la Fundación Extraviados Bio Bio en donde apareció la adulta mayor.

“Nos tocó a nosotros poner a prueba un sistema y quizás a muchos otros que no tienen voz” partió diciendo la joven que en entrevista con La Cuarta señaló una nueva decepción que habría sufrido la familia en cuanto a la investigación. “No hemos tenido ninguna noticia. Se supone que esta semana íbamos a tener los resultados de las diligencias de los drones, pero no es así, el abogado me dijo que no iba a ser antes de mediados de octubre, así que estamos súper decepcionados" mencionó.

¿Cuál es el mayor temor de la nieta de María Elcira?

“Jamás pensamos que nos podría tocar vivir algo tan doloroso como la desaparición de un familiar. Nunca necesitamos el auxilio de las policías ni de las instituciones, sin embargo hoy cuando las necesitamos nos damos cuenta de las falencias del sistema” mencionó en la red social añadiendo que “la poca empatía que existe con las familias que hoy viven algo tan escabroso como una desaparición muy probablemente forzosa ya que si hubiese sido de manera distinta ya hace mucho tiempo tendríamos noticias de mi abuela”.

“Nos tocó a nosotros poner a prueba un sistema y quizás a muchos otros que no tienen voz, son silenciados y no escuchados. Hoy nos toca esperar pacientemente cada trámite para llegar a algún resultado sin saber si estás bien, sin saber si estás pasando en este momento por algo terrible sin poder socorrerte” agregó.

Finalmente expuso su peor temor. “Esto es peor que una película de terror. Por favor, ayúdennos. Ahora vienen días feriados y probablemente todo demorará aún más. Más que nunca entiendo a las personas que han sufrido la desaparición de un familiar o un amigo” dijo en su perfil. Recordemos que la familia ha sido bastante critica sobre las diligencias que ha realizado la PDI.

