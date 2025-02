Nieta de María Elcira alza la voz y defiende a su pareja "apuntada" en el caso: "Es el que mejor situación económica tiene"

Durante la jornada la nieta de María Elcira Contreras, Natalia Hernández alzó la voz y salió defender a su pareja quien fue marcado como sujeto de interés, luego de que en algunos chats se refirieran a él como el narco pololo, según la familia por sus gustos en autos caros y cosas de lujo. En concreto trata de la charla que, el 25 de septiembre de 2024, sostuvo Carla Hernández (la otra nieta) con su esposo Alfonso Cossio.

Los policías también escucharon un diálogo entre Maximiliano Hernández (hijo de María Elcira) y su esposa Myriam Ramírez, quien vivía con la adulta mayor que estaba bajo su cuidado. La conversación entre ambos familiares de la mujer desaparecida se remonta al 23 de septiembre pasado, cuando Hernández le habla a Myriam sobre el caso que estaba caratulada como “secreto”.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira sobre su novio?

Según consignó la policía, en un documento revelado por La Tercera, la conversación se desarrolló de la siguiente manera:

Carla Hernández: Sí, todo bien, es que estaba leyendo los informes de la abuela.

Alfonso Cossio: ¿Estabai leyendo la carpeta?

CH: Sí.

AC: ¿Y tiene información sobre la wea que se puso privada?

CH: No, porque estoy leyendo lo que no está privado, po. O sea, como lo que hicieron, el rastreo que hicieron con los perros.

AC: Ya, y el abogado no te dice... ¿no sabe por qué?

CH: No, po. He webiado harto al abogado. Me dice que no, que nadie sabe nada.

AC: No vaya a ser una redada al pobre narco pololo.

CH: Puede ser po.

AC: Carla, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. No, no. Es que estoy viendo mucha tele pero es así.

En diálogo con el matinal de CHV, Natalia reconoció que ”yo hablé con Alfonso para aclararlo y él me dice que son descargos que él tuvo porque no encontraban nada”.“Y me dice ‘mira, Nati, de la familia el que mejor situación económica tiene, es él’. Él lo dice (lo del ‘narco-pololo’), porque son especulaciones de él, pero esto ni siquiera tiene un sustento teórico. No es tema de investigación, es puro cahuín”, añadió.

Por su parte, Carla precisó que “es una conversación privada entre mi marido y yo, por una talla familiar le dice ‘narco-pololo’, pero no es que desconfiemos de él, es solamente una talla”.

