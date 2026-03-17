Nicolás Zepeda acusa maltratos en cárcel mientras enfrenta juicio por caso Narumi Kurosaki: “Pensé que iba a morir”

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Por: Catalina Martínez

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Un nuevo capítulo judicial se abrió este martes en Lyon. En el Tribunal de lo Criminal del Ródano arrancó el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, nuevamente en el centro de la investigación por la desaparición en 2016 de Narumi Kurosaki.

Fue el periodista Roberto Cox —enviado al juicio en Francia por CHV Noticias—, quien dio detalles de la escena en el tribunal. Según su reporte, el imputado se presentó a la audiencia con una chaqueta negra y sorprendió al desenvolverse con total fluidez en francés.

Recordemos que el caso ya había tenido un veredicto contundente en 2022, cuando se le impusieron 28 años de cárcel a Zepeda, sanción que fue confirmada al año siguiente. Sin embargo, un giro inesperado abrió paso a un tercer juicio en febrero de 2025, luego de que la justicia anulara la sentencia tras acoger cuestionamientos de la defensa. 

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Nicolás Zepeda acusa maltrato en cárcel francesa

Pese al vuelco judicial, el acusado se mantiene tras las rejas, mientras se desarrolla esta nueva etapa del proceso. Al respecto, Nicolás dijo a los jueces esta mañana: "Salí del aislamiento después de un año. Vi cosas horribles".

Bajo estrictas condiciones, el imputado ha enfrentado el proceso recluido en un espacio reducido de siete metros cuadrados. Su paso por el sistema penitenciario también ha tenido cambios: tras acusar malos tratos en la cárcel de Besanzón, terminó siendo reubicado en el penal de Orleans-Saran, donde permanece actualmente.

Desconsolado y entre lágrimas, Nicolás Zepeda relató en la audiencia que “no sabía qué hacer. Felizmente salí de ahí; pensé que iba a morir. Vi gente suicidarse. Golpes, sangre”, informó Cox. Además, el periodista detalló que el investigado "escribió varias cartas para narrar lo que vio y que meses antes del primer juicio 'un guardia que me odiaba me golpeó'".

Cabe destacar, que el caso que llevó a Zepeda frente a la justicia francesa se remonta a diciembre de 2016, cuando Narumi Kurosaki, de 21 años, desapareció en Besançon, al este de Francia, ciudad donde se encontraba estudiando el idioma del país. La joven fue vista por última vez la noche del 4 al 5 de ese mes, luego de reunirse con Nicolás en su habitación dentro de la residencia universitaria.

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