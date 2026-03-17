Juicio contra Nicolás Zepeda: Policía revela teoría sobre cómo pudo desaparecer el cuerpo de Narumi

En el marco del tercer juicio contra Nicolás Zepeda —por la desaparición y muerte de su expareja Narumi Kurosaki—, volvió a declarar David Borne, jefe de brigada de la sección penal de Besanzón y responsable de la investigación. Durante su exposición, el detective repasó en detalle las diligencias realizadas y puso en duda la versión entregada por el chileno, apuntando además a diversas inconsistencias detectadas en su defensa.

Durante la instancia, el detective partió poniendo en contexto: “En sus declaraciones iniciales, Nicolas afirmó haber conocido a Narumi por casualidad. Incluso dijo que había venido a Besançon por casualidad porque el campus le parecía más seguro que el de Dijon”.

Borne señaló además que Nicolás suele descalificar como mentirosos a quienes entregan antecedentes que lo comprometen. Entre ellos mencionó a un primo del acusado, quien declaró que el chileno le consultó en su momento sobre la muerte por asfixia y las posibles marcas o señales que deja un ahorcamiento.

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“Su primo mintió, o no entendió nada; sus amigos japoneses a quienes les pidió traducciones también mienten... Es muy sencillo: cada vez que algo va en su contra, es una mentira, una conspiración o malas traducciones", sentenció el policía.

Sumado a eso, puso sobre la mesa la compra de fósforos y un bidón de líquido inflamable —previo al encuentro con la joven japonesa—, y las posteriores justificaciones del imputado al respecto.

“¿Las cajas de fósforos? Para decorar su cocina porque le parecían bonitas. ¿El líquido inflamable? Lo compró por el contenido, no por el envase; habría vaciado la lata y la habría llenado de gasolina, por si no encontraba una gasolinera. ¿Su rival amoroso, Arthur del Piccolo? Afirma haberse enterado de su existencia sólo después de acostarse con Narumi, aunque sabemos que la espió en Facebook y en el campus durante tres días“, indicó.

Detective detalla impactante teoría

Posteriormente, el jefe de la investigación expuso ante el tribunal la hipótesis que maneja la policía, detallando de qué manera Nicolás Zepeda habría podido retirar el cuerpo desde la residencia universitaria sin ser detectado. “Llevaba tres días (curioseando) en el campus, ha visto las cámaras de seguridad y se ha dado cuenta de que hay muy poco tráfico detrás de la residencia, donde no hay cámaras”, planteó David Borne.

Luego, agregó: “Y si acercas el coche lo máximo posible a la residencia, estás a entre 100 y 150 metros de la salida de emergencia… ¿Y por qué dijo durante su primera audiencia que había perdido su teléfono en un arbusto detrás de la residencia? Imagino que pensó que lo habían visto en la parte trasera del edificio, cerca de la salida de emergencia, trasteando con algo".

“En cualquier caso, teniendo en cuenta la maleta y la manta que desaparecieron, había una manera fácil de sacar un cadáver de la residencia”, cerró su hipótesis el detective francés.

A continuación, el investigador detalló las exhaustivas diligencias realizadas en bosques y cauces de ríos, destinadas a localizar el cuerpo de Narumi Kurosaki: “Fue en una zona de búsqueda de más de 50 km², boscosa, de difícil acceso, con cursos de agua. Una zona donde pasó más de 2 horas y 30 minutos el 1 de diciembre, y que (Zepeda) pudo preparar”.

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