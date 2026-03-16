Con grandes sorpresas: Nicolás Córdova oficializa su nómina para la doble fecha FIFA de La Roja

Nicolás Córdova continúa buscando la columna vertebral de La Roja para comandar el próximo proceso mundialista rumbo al Mundial de 2030. En ese sentido, el entrenador ya eligió y presentó de manera oficial su nómina para la doble fecha FIFA de este mes de marzo, donde Chile jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El entrenador eligió a muchos futbolistas que ya son viejos conocidos e incluso catalogados como sus regalones. Este es el caso de Igor Lichnovsky, Rodrigo Echeverría y Alexander Aravena, quienes fueron los principales criticados por los hinchas de la Selección cuando se publicó la lista de elegidos por el DT.

Por otro lado, el entrenador también sumó nuevos jugadores que son verdaderas sorpresas, pero que están viviendo una muy buena temporada 2026. Este es el caso de Diego Ulloa (Colo Colo), Felipe Faundez (O'Higgins) y Felipe Ogaz (O'Higgins), futbolistas que dirán presente por primera vez en la selección chilena.

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La Nómina de La Roja para la doble fecha FIFA

Arqueros:

Lawrence Vigouroux (Swansea, ING)

(Swansea, ING) Thomas Gillier (Monteral, CAN)

(Monteral, CAN) Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas:

Felipe Faúndez (O’Higgins)

(O’Higgins) Fabián Hormazábal (U. de Chile)

(U. de Chile) Benjamín Kuscevic (Toronto FC, CAN)

(Toronto FC, CAN) Iván Román (Atlético Mineiro, BRA)

(Atlético Mineiro, BRA) Ian Garguez (Palestino)

(Palestino) Guillermo Maripán (Torino, ITA)

(Torino, ITA) Igor Lichnovsky (Karagumruk, TUR)

(Karagumruk, TUR) Gabriel Suazo (Sevilla, ESP)

(Sevilla, ESP) Diego Ulloa (Colo Colo)

Mediocampistas:

Ignacio Saavedra (Rubin Kazán, RUS)

(Rubin Kazán, RUS) Rodrigo Echeverría (León, MEX)

(León, MEX) Felipe Ogaz (O’Higgins)

(O’Higgins) Vicente Pizarro (Rosario Central, AG)

(Rosario Central, AG) Felipe Loyola (Pisa, ITA)

(Pisa, ITA) Javier Altamirano (U. de Chile)

(U. de Chile) Lautaro Millán (Independiente)

Delanteros:

Darío Osorio (Midtjylland, DIN)

(Midtjylland, DIN) Maximiliano Gutiérrez (Independiente, ARG)

(Independiente, ARG) Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA)

(Sao Paulo, BRA) Ben Brereton (Derby County, ING)

(Derby County, ING) Alexander Aravena (Portland Timbers, USA)

(Portland Timbers, USA) Lucas Cepeda (Elche, ESP)

(Elche, ESP) Benjamín Chandía (Coquimbo Unido)

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¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena se medirá este 27 de marzo ante Cabo Verde, país que está clasificado al Mundial de 2026 y, tres días después, hará lo propio ante Nueva Zelanda, una de las Selecciones más potentes de Oceanía.